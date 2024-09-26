Українські дослідники в Антарктиді зафіксували унікальний погодний рекорд

Полярники продовжують проводити досліди та спостерігати за погодою на арктичній станції «Академік Вернадський»

Українські полярники зафіксували рекордну швидкість вітру поблизу арктичної станції «Академік Вернадський», яка належить Україні. Про це дослідники написали на сторінці Національного антарктичного наукового центру у Facebook.

«Вночі 22 вересня швидкість вітру сягнула 42,5 м/с або 153 км/год! Це найбільший показник за всю історію спостережень – з 1947 року», – заявили науковці.

За шкалою Бофорта таку швидкість відносять до найвищих 12 балів та визначають як ураган. Такий «сюрприз» дістався нічному черговому, механіку 29-ї УАЕ Віталію Камінському. Тож він розбудив колег, щоб міцніше прив’язати всі човни.

Після такого урагану на арктичній станції все обійшлося, а будівлі та майно майже не були пошкодженими.

Полярники стверджують, що сильні вітри поблизу української арктичної станції є звичним явищем. Саме вітер, а не сильні морози є вкрай некомфортним природним явищем для українських полярників.

Для порівняння: в Україні середня швидкість вітру понад 15 м/с протягом тривалого часу вважається стихійним явищем. Околиці «Вернадського» до таких вітрів звиклі, тому що тут вони бувають і до 10 днів на місяць.

Попередній максимум швидкості вітру (40,1 м/с) на нашій станції фіксували двічі – 1991-го та 2015 року. Тоді ці значення припадали на серпень, а тепер в лідери вийшов вересень.

«Тільки 2017 року був встановлений рекорд липня – 39 м/с, а 2016-го – рекорд вересня, 36 м/с, який нині був побитий. Так відбувається відповідно до тенденції зміни клімату: траєкторії циклонів зміщуються ближче до станції, а їхня інтенсивність, ймовірно, зростає», – пояснив очільник відділу фізики атмосфери та геокосмосу НАНЦ Денис Пішняк.

Нагадаємо, раніше біля станції «Академік Вернадський» науковці спостерігали південне полярне сяйво. Це вже вдруге за рік українським полярникам вдалося зафіксувати таке рідкісне явище.

До слова, вчені заявили, що площа морського льоду в Антарктиді скорочується дуже швидко. Через це відбуваються глобальні зміни погоди та клімату.

Раніше стало відомо, що крижаний континент зовсім не такий монохромний, як дехто звик вважати. Його палітра – дуже різноманітна. Як доказ світлини яскравого світанку виклав на своїй сторінці у Facebook Національний антарктичний науковий центр.