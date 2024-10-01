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Українські полярники показали фото рідкісного явища в Антарктиді

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Українські полярники показали фото рідкісного явища в Антарктиді
Українські полярники показали унікальні фото
фото з відкритих джерел

Полярники зробили велику кількість знімків

Українські науковці на станції «Академік Вернадський» зафіксували рідкісне природне явище для цієї місевості – ясне нічне небо в Антарктиці, що дозволило побачити великий Місяць у всій його красі. Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр на своїй сторінці у Facebook.

Такі явища тут трапляються вкрай рідко, оскільки погода в регіоні переважно хмарна, з частими опадами та сильними вітрами.

«Найкрасивіші ночі тут, коли небо над «Вернадським» не затягнуте хмарами Це буває досить рідко, але в такі моменти наші полярники можуть спостерігати величезний яскравий Місяць», – повідомили в арктичному центрі.

5 фото
На весь екран
Фото Місяця над Антарктидою
Фото: Українська арктична станція «Академік Вернадський»

На станції проводяться багаторічні дослідження в п'яти ключових напрямах, включаючи гідрометеорологічні спостереження, що допомагають краще зрозуміти кліматичні процеси на нашій планеті. Науковці зазначають, що подібні ясні ночі є рідкістю, особливо в умовах глобального потепління, яке суттєво впливає на клімат Антарктиди. Це відображається і в дослідженнях станції, які фіксують аномальні температурні зміни​.

Полярники регулярно спостерігають за космічними та геофізичними явищами, використовуючи сучасне обладнання для моніторингу іоносфери і магнітного поля Землі. Це дозволяє не лише фіксувати подібні рідкісні події, як ніч з повним Місяцем, але й проводити важливі дослідження, що сприяють глибшому розумінню природних процесів.

Нагадаємо, біля станції «Академік Вернадський» знову спостерігали південне полярне сяйво. Це вже вдруге за рік українським полярникам вдалося зафіксувати таке рідкісне явище.

До слова, вчені заявили, що площа морського льоду в Антарктиді скорочується дуже швидко. Через це відбуваються глобальні зміни погоди та клімату, повідомляють в Національному антарктичному науковому центрі.

Раніше українські полярники зафіксували рекордну швидкість вітру поблизу арктичної станції «Академік Вернадський», яка належить Україні. 

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Теги: клімат Facebook полярники вчені погода Місяць

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