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Буде міркувати як людина: Google працює над новітньою технологією штучного інтелекту

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Буде міркувати як людина: Google працює над новітньою технологією штучного інтелекту
Google не полишає надії досягти успіхів OpenAI у галузі штучного інтелекту

У США розробляють технологію штучного інтелекту, здатну до людських міркувань

Американська корпорація Google працює над технологією штучного інтелекту, яка зможе міркувати як людина. Про це пише Bloomberg. За даними джерел, фахівці за останні кілька місяців змогли в цьому досягти успіху. Програми, над якими вони працюють, підходять для вирішення багатоступеневих завдань у галузі математики та комп'ютерного програмування.

«Як і OpenAI, Google намагається наблизитися до людського мислення, використовуючи техніку, відому як підказка ланцюжка думок, за словами двох людей», – йдеться у статті.

Автори матеріалу наголосили, що деякі співробітники стурбовані тим, що компанія відстає від OpenAI. Остання ще у вересні презентувала модель o1, яка працює аналогічним чином. Журналісти підкреслили, що це означає появу «нового фронту в суперництві між технологічним гігантом і стартапом, що швидко зростає». При цьому 2023 року Google вже представив чат-бот Geminy. Розробка може розуміти, узагальнювати, обробляти та комбінувати різні типи даних, включаючи текст, код, аудіо, зображення та відео.

До слова, американська компанія OpenAI, яка є розробником ChatGPT, може стати однією з найдорожчих у світі.  Організації вдалося залучити інвестицій на суму $6,6 млрд, внаслідок чого її загальна вартість досягла $157 млрд. Корпорації вже вдалося залучити таких великих спонсорів, як технологічні гіганти Microsoft та Nvidia, а також венчурних інвесторів – компанії Thrive Capital та Khosla Ventures.

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Теги: Google технології штучний інтелект розробка

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