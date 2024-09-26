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Чорнобильська «Слонова нога»: найнебезпечниший об’єкт у світі, який може вбити за два дні

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Чорнобильська «Слонова нога»: найнебезпечниший об’єкт у світі, який може вбити за два дні
Найнебезпечніший об'єкт у світі
фото з відкритих джерел

На території України після аварії на ЧАЕС з’явився смертельно небезпечний об’єкт

Під час вибуху на Чорнобильській атомній станції утворилась так звана «Слонова нога», яка є залишками розплавленого ядерного реактора. Це вкрай небезпечний і смертоносний об’єкт, якщо перебувати поруч із ним кілька хвилин, то згодом можна померти протягом двох днів від опромінення радіацією. Про це написало видання DailyMail.

Видання повідомляє, що цей смертоносний артефакт – це шматок застиглої лави шириною два метри, який утворився з розплавленого ядра Чорнобильського ядерного реактора. Через те, що поблизу цього об’єкта спостерігається надзвичайно сильне випромінювання, за всю історію було зроблено лише кілька його знімків.

Науковці стверджують, що навіть зараз, майже через 40 років після розплавлення, входити в кімнату з цим предметом може бути смертельно небезпечним, а загроза опромінення радіацією може зберігатися протягом століть.  

Коли аварійні бригади намагалися стримати радіацію після аварії у 1986 році, вони виявили, що камера під реактором стала одним із найнебезпечніших місць на планеті за рівнем випромінювання радіації. Реактор став настільки гарячим, що сталь і бетон, які використовувалися для захисту активної зони, розплавилися в радіоактивну лаву.

«У 1986 році «Слоняча нога» випромінювала 10 000 рентгенів (міра радіації) на годину – приблизно в 1000 разів більше, ніж доза, необхідна для розвитку раку», – йдеться в статті DailyMail.

Науковці стверджують, якщо перебувати біля цього об’єкта протягом 30 секунд без захисного спорядження, то людина може втратити свідомість, а згодом протягом тижня відчувати значну втому. Якщо ж перебувати біля «Слонової ноги» протягом п’яти хвилин, то, скоріш за все, людина помре у наступні два тижні.

Нагадаємо, зона відчуження може стати місцем інновацій та екологічного лідерства: найбільший виклик – розмінування території У Верховній Раді раніше представили основні положення стратегії розвитку Чорнобильської зони до 2032 року.

До слова, державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС» повідомило про надходження перших комплектуючих для будівництва фотовольтаїчної електростанції  на промисловому майданчику ЧАЕС. 

Раніше президент України Володимир Зеленський поїхав у Славутич у роковини трагедії на ЧАЕС (відео).

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Теги: радіація Daily Mail Чорнобильська АЕС

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