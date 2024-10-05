Антарктида стрімко зеленіє

Антарктида зеленішає: площа рослинності зросла в 10 разів за 40 років

Учені встановили, що особливо швидко рослини, переважно мохи, почали рости з 2016 року

За останні кілька десятиліть через зміни клімату рослинний покрив в Антарктиді збільшився у понад 10 разів. Про це повідомляє Guardian із посиланням на дослідження, опубліковане в Nature Geoscience.

Дослідники проаналізували супутникові знімки у період від 1986 по 2021 роки. У 1986 році рослинність покривала менше ніж один кілометр квадратний, натомість у 2021 – майже 12 кілометрів квадратних. Загальна площа Антарктичного півострова становить 500 тисяч кілометрів квадратних.

Учені встановили, що особливо швидко рослини, переважно мохи, почали рости з 2016 року. Це пов’язують із глобальним потеплінням на континенті, який нагрівається швидше за іншу частину планети. Також однією з причин є початок помітного зменшення площі морського льоду навколо крижаного континенту.

«В антарктичному ландшафті все ще майже повністю переважають сніг, лід і скелі, і лише невелика частина колонізована рослинним світом. Але ця крихітна частка різко зросла, показуючи, що навіть ця величезна та ізольована пустеля зазнає впливу кліматичних змін, спричинених людиною», — говорить один з учасників дослідження, доктор Томас Роланд з Університету Ексетера.

Мохи, які становлять переважну кількість зелені в Антарктиді, здатні колонізувати оголені крижані скелі та створювати основу для ґрунтів. У поєднанні з іншими умовами це сприятиме росту інших рослин, зокрема нетутешніх видів.

Ґрунт в Антарктиді здебільшого бідний або зовсім відсутній, але це зростання рослинного життя додасть органічних речовин і полегшить формування ґрунту.

Дослідники вважають збільшення кількості рослинності в Антарктиді «переломним моментом для регіону, де вже закріпилося життя».

Раніше українські дослідники із «Вернадського» показали дивне явище над Антарктидою.

Нагадаємо, раніше українські полярники зі станції «Академік Вернадський» показали відео, на якому вони зняли 15 годин літньої арктичної ночі, коли практично немає сутінок.

Крім того, науковці в Антарктиді показали унікальні фото рожевих снігів, у яких відбивається захід сонця над океаном.

Також повідомлялось, що минулого року в Антарктиді фіксувалась найменша кількість льоду за останні 45 років. Науковці розповіли, на що це впливатиме і які наслідки для клімату та природи має такий показник.