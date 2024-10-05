Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Антарктида стрімко зеленіє

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Антарктида стрімко зеленіє
Антарктида зеленішає: площа рослинності зросла в 10 разів за 40 років
фото з відкритих джерел

Учені встановили, що особливо швидко рослини, переважно мохи, почали рости з 2016 року

За останні кілька десятиліть через зміни клімату рослинний покрив в Антарктиді збільшився у понад 10 разів. Про це повідомляє Guardian із посиланням на дослідження, опубліковане в Nature Geoscience.

Дослідники проаналізували супутникові знімки у період від 1986 по 2021 роки. У 1986 році рослинність покривала менше ніж один кілометр квадратний, натомість у 2021 – майже 12 кілометрів квадратних. Загальна площа Антарктичного півострова становить 500 тисяч кілометрів квадратних.

Учені встановили, що особливо швидко рослини, переважно мохи, почали рости з 2016 року. Це пов’язують із глобальним потеплінням на континенті, який нагрівається швидше за іншу частину планети. Також однією з причин є початок помітного зменшення площі морського льоду навколо крижаного континенту.

«В антарктичному ландшафті все ще майже повністю переважають сніг, лід і скелі, і лише невелика частина колонізована рослинним світом. Але ця крихітна частка різко зросла, показуючи, що навіть ця величезна та ізольована пустеля зазнає впливу кліматичних змін, спричинених людиною», — говорить один з учасників дослідження, доктор Томас Роланд з Університету Ексетера.

Мохи, які становлять переважну кількість зелені в Антарктиді, здатні колонізувати оголені крижані скелі та створювати основу для ґрунтів. У поєднанні з іншими умовами це сприятиме росту інших рослин, зокрема нетутешніх видів.

Ґрунт в Антарктиді здебільшого бідний або зовсім відсутній, але це зростання рослинного життя додасть органічних речовин і полегшить формування ґрунту.

Дослідники вважають збільшення кількості рослинності в Антарктиді «переломним моментом для регіону, де вже закріпилося життя».

Раніше українські дослідники із «Вернадського» показали дивне явище над Антарктидою. 

Нагадаємо, раніше українські полярники зі станції «Академік Вернадський» показали відео, на якому вони зняли 15 годин літньої арктичної ночі, коли практично немає сутінок.

Крім того, науковці в Антарктиді показали унікальні фото рожевих снігів, у яких відбивається захід сонця над океаном.

Також повідомлялось, що минулого року в Антарктиді фіксувалась найменша кількість льоду за останні 45 років. Науковці розповіли, на що це впливатиме і які наслідки для клімату та природи має такий показник.

Читайте також:

Теги: рослини полярники відео Антарктида

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Автомобіль перекинувся на дах під час погрузки на евакуатор
Чоловік приїхав по своє авто на штрафстоянку і був шокований, побачивши його
Сьогодні, 14:06
Такі дії є цинічним і грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікуються як тяжкий міжнародний злочин
Окупанти розстріляли 16 українських військовополонених біля Покровська, розпочато розслідування
1 жовтня, 21:15
Українські полярники показали унікальні фото
Українські полярники показали фото рідкісного явища в Антарктиді
1 жовтня, 03:44
РФ несе втрати в Україні
«Мінус» опорні пункти РФ: прикордонники показали, як нищать ворога під Вовчанськом
23 вересня, 23:03
Зеленський розповів, що рішення йому доводиться ухвалювати швидко
Зеленський відверто зізнався, як його змінила війна
22 вересня, 17:15
Під час занурення до уламків «Титаніка», що затонув у квітні 1912 року, загинули пасажири туристичного підводного човна «Титан»
Катастрофа батискафа «Титан»: уламки зняли на відео
19 вересня, 18:38
Акробат перейшов канатом з Азії до Європи через затоку Босфор (відео)
Акробат перейшов канатом з Азії до Європи через затоку Босфор (відео)
16 вересня, 11:25
Операцію порятунку полоненого провели з допомогою дрона
Десантники відбили полоненого побратима за допомогою дрона
15 вересня, 19:39
Перший дзвінок після повернення з полону, захисник читає матері свій вірш
Звільнений захисник читає матері написаний у полоні вірш: емоційне відео
14 вересня, 16:58

Соціум

Антарктида стрімко зеленіє
Антарктида стрімко зеленіє
У Росії затримали блогера, який критикував військове командування
У Росії затримали блогера, який критикував військове командування
ФБР попереджає про загрозу терактів у США
ФБР попереджає про загрозу терактів у США
Російський журналіст Познер потрапив у «список Путіна»: що це означає
Російський журналіст Познер потрапив у «список Путіна»: що це означає
У Росії прорвало велику дамбу: що відомо
У Росії прорвало велику дамбу: що відомо
Понад 200 загиблих: Америка оговтується від урагану «Хелен»
Понад 200 загиблих: Америка оговтується від урагану «Хелен»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
70K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 жовтня: ситуація на фронті
28K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 жовтня 2024
9296
У Хмельницькому ексголова МСЕК, засуджений за корупцію, мобілізувався у військо
8106
Не всі студенти отримають відстрочку: кого мобілізують восени
8066
5 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2833
Кейт Міддлтон «врятувала» принца Вільяма та зробила його щасливим

Новини

Махінації посередників на фармринку. Тимошенко ініціює створення слідчої комісії
Сьогодні, 18:42
РЕБ на фронт: благодійники Бочкала та Колюбаєв передати обладнання для військових
Сьогодні, 12:39
Дощі та до 27°C тепла: прогноз погоди на 5 жовтня
Сьогодні, 05:06
5 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Вибухи в Києві та пожежа в Росії: головне за ніч
Вчора, 08:03
ISW проаналізував удари Ізраїлю біля російської авіабази у Сирії
Вчора, 05:20

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua