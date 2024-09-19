App Store і Google Play заблокували в Україні 31 застосунок онлайн-казино: деталі

Федоров подякував Apple та Google за дієву співпрацю

Федоров нагадав, що Україна звернулась до Apple та Google декілька місяців тому за ініціативою президента Володимира Зеленського стосовно обмеження азартних ігор

У Google Play та App Store заблокований ще 31 застосунок азартних ігор в Україні за зверненням Міністерства цифрової трансформації. Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«+31 застосунок онлайн-казино заблоковано в Google Play та App Store за зверненням Мінцифри», – написав він.

Федоров нагадав, що Україна звернулась до Apple та Google декілька місяців тому за ініціативою президента Володимира Зеленського стосовно обмеження азартних ігор.

За словами міністра, в App Store заблоковані 12 застосунків онлайн-казино на додачу раніше заблокованим 50 застосункам. Водночас Google Play заблокував в Україні перші 19 онлайн-казино.

«Боротьба з лудоманією триває. Дякую Apple та Google за дієву співпрацю, – додав Федоров.

Нагадаємо,31 липня App Store заблокував 50 застосунків із нелегальними онлайн-казино за зверненням Мінцифри. Про це повідомляє віцепрем'єр-міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров.

Федоров зауважив, що також налаштували фаст-трек з Apple щодо блокування.

Раніше Кабінет міністрів України заборонив будь-яку рекламу азартних ігор та букмекерських контор. Обмеження діятимуть до набуття чинності закону про боротьбу з ігровою залежністю. Про це йдеться в постанові КМУ №583.

До слова, 4 квітня Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики на засіданні схвалив законопроєкт N9256-д «Про внесення змін до деяких законів України щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей». Законопроєкт передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) та посилення контролю за гральним бізнесом.

Також президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) від 20 квітня, яке стосується роботи онлайн-казино. Відповідний указ оприлюднено на офіційному сайті президента.