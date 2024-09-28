Трамп «образився» на Googlе за те, що він «показує погані історії» про нього

Кандидат в президенти США пообіцяв відімстити пошуковику Googlе після виборів

Колишній президент США та кандидат на наступних виборах Дональд Трамп, нещодавно висловив своє обурення щодо роботи пошукової системи Google. Він стверджує, що компанія навмисно показує негативні новини про нього, підіграючи його опонентці, віцепрезидентці Камалі Гарріс. Відповідну заяву кандидат в президенти зробив у своїй власній соцмережі TruthSocial.

За словами Трампа, алгоритми Google використовують упереджене підходи до висвітлення його діяльності, що несправедливо впливає на думку виборців.

«Було встановлено, що компанія Google незаконно використовувала систему виявлення та відображення лише поганих історій про Дональда Трампа, які були вигадані спеціально для цієї мети, і в той же час показувала лише хороші історії про товариша Камалу Гарріс. Це - НЕЗАКОННА ДІЯЛЬНІСТЬ», – написав Трамп.

Політик та бізнесмен, який активно веде передвиборчу кампанію, пообіцяв, що після своєї перемоги на виборах він розбереться з Google. «Я вимагатиму їхнього кримінального переслідування на максимальному рівні, коли я виграю вибори і стану Президентом Сполучених Штатів!» – додав Трамп.

Крім того, він закликав до термінового розслідування діяльності Google, стверджуючи, що «негативні новини та маніпуляції» мають бути предметом детального аналізу. Він вважає, що подібні дії не лише впливають на його імідж, а й порушують принципи справедливої конкуренції в інформаційних технологіях.

Нагадаємо, кандидат від Республіканської партії у президенти США Дональд Трамп відреагував на непряму критику своєї суперниці Камали Гарріс його пропозиції щодо України.

До слова, Дональд Трамп подякував президенту України Володимиру Зеленському за порятунок від імпічменту. У лютому 2021 року Палата представників, нижня палата Конгресу США проголосувала за імпічмент експрезидента США Дональда Трампа через його роль у підбурюванні натовпу своїх прихильників до штурму Капітолія.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський завершив зустріч із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. За підсумками розмови Зеленський назвав її «дуже змістовною».