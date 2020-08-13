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    Жизнь

    Телеведущая узнала, что больна раком благодаря внимательной зрительнице

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    Телеведущая Эллисон Латос - Телеведущая узнала, что больна раком благодаря внимательной зрительнице
    Телеведущая Эллисон Латос

    После родов и смерти новорожденной дочери женщина решила еще раз пройти осмотр

    Ведущая американского телеканала WSOC-TV Channel 9 Эллисон Латос (Allison Latos) рассказала, как помощь внимательной зрительницы помогла ей обнаружить рак щитовидной железы. Свою историю она опубликовала в Facebook.

    По словам ведущей, несколько месяцев назад, когда она была беременна, к ней обратилась обеспокоенная зрительница. Женщина заметила на шее Латос странное образование и посоветовала ей обратиться к доктору. Ведущая прошла несколько осмотров, однако врачи заверили, что с ее здоровьем все в порядке.

    После родов и смерти новорожденной дочери она решила еще раз пройти осмотр. В результате ведущей диагностировали рак щитовидной железы. Операция по удалению опухоли прошла успешно, рассказала она в своем Twitter-аккаунте. Латос отметила, что через несколько дней планирует вернуться на работу.

    «Я не верю, что то, что зрительница решила связаться со мной, было простым совпадением. Я очень благодарна. Если бы не она, я бы до сих пор не знала о раке. Вполне возможно, что ее телефонный звонок спас мою жизнь», — поделилась Латос.

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    телеведущая
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