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    Шоу-биз

    Обжигающая Леся Никитюк в мини сразила формами (фото)

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    Телеведущая Леся Никитюк - Обжигающая Леся Никитюк в мини сразила формами (фото)
    Телеведущая Леся Никитюк

    Ведущая показала свой образ дня

    Телеведущая Леся Никитюк гостит в родном Хмельницком, где проводит время на природе и общается с любимвми родственниками. Не забывает она делиться и своими образами дня. Так, новый образ ведущей подчеркнул все достоинства ее фигуры.

    Леди Ле предстала в небесно-синем комплекте – кроп-топе в длинным рукавом и короткой юбке. Аутфит позволили подчеркнуть тонкую талию Леси и ее длинные ножки.

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    Обжигающая Леся Никитюк в мини сразила формами (фото)
    Обжигающая Леся Никитюк в мини сразила формами (фото)
    Обжигающая Леся Никитюк в мини сразила формами (фото)
    Обжигающая Леся Никитюк в мини сразила формами (фото)

    Поклонники теледивы осыпали ее щедрыми комплиментами.

    «Какая же классная!», «Кстати, голубой цвет, твой цвет Леся», «Лесечка, ти королева! Обажаю тебе,красоточка», «Какая девчонка!», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал забавные фото песиков-барбосиков, чьим эмоциям позавидует любой актер.

    «Ты у меня тот еще балбес, хозяин, но я тебя люблю!», «Чем шире улыбка, тем меньше видны уши!», - комментируют фото пользователи сети.

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    актер Леся Никитюк телеведущая
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