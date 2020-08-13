Обжигающая Леся Никитюк в мини сразила формами (фото)
Ведущая показала свой образ дня
Телеведущая Леся Никитюк гостит в родном Хмельницком, где проводит время на природе и общается с любимвми родственниками. Не забывает она делиться и своими образами дня. Так, новый образ ведущей подчеркнул все достоинства ее фигуры.
Леди Ле предстала в небесно-синем комплекте – кроп-топе в длинным рукавом и короткой юбке. Аутфит позволили подчеркнуть тонкую талию Леси и ее длинные ножки.
Поклонники теледивы осыпали ее щедрыми комплиментами.
«Какая же классная!», «Кстати, голубой цвет, твой цвет Леся», «Лесечка, ти королева! Обажаю тебе,красоточка», «Какая девчонка!», - комментируют фото пользователи сети.
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«Ты у меня тот еще балбес, хозяин, но я тебя люблю!», «Чем шире улыбка, тем меньше видны уши!», - комментируют фото пользователи сети.