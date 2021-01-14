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    Шоу-биз

    Конец любви? Победитель «Холостячки» до сих пор не познакомил Ксению Мишину с родителями

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    Победитель романтического реалити-шоу &laquo;Холостячка&raquo; Александр Эллерт и актриса Ксения Мишина - Конец любви? Победитель «Холостячки» до сих пор не познакомил Ксению Мишину с родителями
    Победитель романтического реалити-шоу «Холостячка» Александр Эллерт и актриса Ксения Мишина
    instagram.com/ellert_a

    Парень рассказал о причинах в интервью

    Победитель романтического реалити-шоу «Холостячка» Александр Эллерт признался, что до сих пор не познакомил Ксению Мишину со своими родителями из-за того, что они находятся на Донбассе.

    Также комик отметил: ему многие говорили, что познакомить любимую женщину с родственниками можно через средства видеосвязи, такие как Zoom или Skype, но ему такой вариант не нравится. Такими подробностями Эллерт поделился в интервью YouTube-программе «Зе Интервьюер».

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    Конец любви? Победитель «Холостячки» до сих пор не познакомил Ксению Мишину с родителями
    Конец любви? Победитель «Холостячки» до сих пор не познакомил Ксению Мишину с родителями
    Конец любви? Победитель «Холостячки» до сих пор не познакомил Ксению Мишину с родителями
    Конец любви? Победитель «Холостячки» до сих пор не познакомил Ксению Мишину с родителями
    Конец любви? Победитель «Холостячки» до сих пор не познакомил Ксению Мишину с родителями
    instagram.com/ellert_a

    «Я не хочу женщинв, которую люблю, знакомить, как вот в этих стереотипных юмористических программах. Когда родители сидят в трусах, а потом случайно встают. Я не хочу. Я хочу вживую. Я прекрасно понимаю, как будет реагировать мама, какой она живой человек, какая она активная. Я считаю, что живая встреча намного круче будет», – заявил Эллерт.

    Ранее «Скотч» показывал впечатляющие фото немецкой пенсионерки, которая набила первое тату в 50 и потом не смогла остановиться.

    Все началось в 2015 году, когда Кирстен, проработавшая таксистом огромную часть жизни, решила сделать свою первую татуировку, чтобы «добавить немного цвета». С того момента одна маленькая наколка переросла в настоящую одержимость. Всего за пять лет тело женщины превратилось в холст, расписанный тату.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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