Триста квадратных метров британского стиля: Данилюк показал свой дом



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Александр Данилюк с женой

По словам супруги политика, Данилюк не занимается домом вообще

Соратник Зеленского и секретарь СНБО Александр Данилюк показал свой дом в английском стиле в Вишеньках, что под Киевом. Как призналась супруга политика Ольга, мужа она обычно видит дома после двенадцати ночи и в семь утра.

«Он не занимается домом вообще», - пожаловалась женщина.

«Я здесь гость. Все, что здесь сделано, сделано моей женой. И я это никогда не поддерживал, говорил, что «Оля, не надо обращать внимание на условия», а затем говорил «спасибо», - не стал спорить с женой Данилюк.

Супруги также признались, что диваны и камин им привезли из Великобритании.

Как известно, британское гражданство имеет Ольга и их с Александром сыны, Ричард и Владимир. Старший из мальчиков учится в престижном английском Winchester College. Обучение там стоит более $40 тысяч в год, но, по словам Данилюка, сын получил от заведения полное финансирование.

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Триста квадратных метров британского стиля: Данилюк показал свой дом