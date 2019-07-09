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    Жизнь

    Триста квадратных метров британского стиля: Данилюк показал свой дом

    • Розсилка
    Александр Данилюк с женой - Триста квадратных метров британского стиля: Данилюк показал свой дом
    Александр Данилюк с женой

    По словам супруги политика, Данилюк не занимается домом вообще

    Соратник Зеленского и секретарь СНБО Александр Данилюк показал свой дом в английском стиле в Вишеньках, что под Киевом. Как призналась супруга политика Ольга, мужа она обычно видит дома после двенадцати ночи и в семь утра.

    «Он не занимается домом вообще», - пожаловалась женщина.

    «Я здесь гость. Все, что здесь сделано, сделано моей женой. И я это никогда не поддерживал, говорил, что «Оля, не надо обращать внимание на условия», а затем говорил «спасибо», - не стал спорить с женой Данилюк.

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    Триста квадратных метров британского стиля: Данилюк показал свой дом
    Триста квадратных метров британского стиля: Данилюк показал свой дом
    Триста квадратных метров британского стиля: Данилюк показал свой дом
    Триста квадратных метров британского стиля: Данилюк показал свой дом

    Супруги также признались, что диваны и камин им привезли из Великобритании.

    Как известно, британское гражданство имеет Ольга и их с Александром сыны, Ричард и Владимир. Старший из мальчиков учится в престижном английском Winchester College. Обучение там стоит более $40 тысяч в год, но, по словам Данилюка, сын получил от заведения полное финансирование.

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    Триста квадратных метров британского стиля: Данилюк показал свой дом

    СНБО Александр Данилюк
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