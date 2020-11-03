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    Жизнь

    В Нидерландах скульптура в виде хвоста кита предотвратила крушения поезда (фото)

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    В Нидерландах скульптура в виде хвоста кита предотвратила крушения поезда (фото)

    В поезде находился только машинист, который, к счастью, не пострадал и сумел благополучно выбраться

    В Нидерландском городе Роттердаме в ночь на 2 ноября произошла необычайная ситуация, заставляющая по-новому взглянуть на искусство. Скульптура «Хвосты китов» сумела предотвратить крушение поезда и не дала ему упасть с высоты 8 метров.

    Поезд метро высадил последних пассажиров на конечной наземной станции и отправился в депо. Однако состав не сумел остановиться и, проломив ограждение на рельсах, поехал в сторону окончания железнодорожных путей. Ситуация могла закончиться для машиниста плачевно, если бы не арт-объект. Первый вагон поезда слетел с путей, но от падения его спасла скульптура в виде хвоста кита.

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    В Нидерландах скульптура в виде хвоста кита предотвратила крушения поезда (фото)
    В Нидерландах скульптура в виде хвоста кита предотвратила крушения поезда (фото)
    В Нидерландах скульптура в виде хвоста кита предотвратила крушения поезда (фото)

    Фотограф Джои Бремер первым оказался на месте событий и успел запечатлеть пример небывалого везения

    В поезде находился только машинист, который, к счастью, не пострадал и сумел благополучно выбраться. А вот сам состав по-прежнему красуется на хвосте кита, придавая скульптуре новые смыслы. Снять его со спасительного арт-объекта оказалось не так-то просто.

    Ранее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.

    Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!

    «Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.

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