У брата Кейт Миддлтон украли уникальный велосипед, на котором он перевозил пять своих собак



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Джеймс Миддлтон обратился к поклонникам с просьбой помочь ему во что бы то ни стало найти его любимый трехколесный велосипед

В Лондоне Джеймса Миддлтона безошибочно узнавали на улицах не только потому, что он брат герцогини Кембриджской, но и потому, что передвигался он по ним исключительно на необычном велосипеде.

У транспорта Джеймса было три колеса и огромный ящик впереди – туда легко помещались все его пять собак. Элла, Инка, Луна, Зулу и Мейбл регулярно сопровождали Джеймса на прогулках, с удовольствием разглядывая проплывающие мимо пейзажи Лондона. Однако отныне такой досуг придется, пусть и на время, прекратить. Джеймс заявил в Instagram, что велосипед стоимостью 2000 фунтов стерлингов украден.

«К несчастью, мой велосипед для собак украден. Элла и компания также расстроены. Наши совместные прогулки приносили мне и всем, кто встречался нам на пути, столько радости! Имеются видеозаписи с камер наблюдения, над которыми ведется расследование, но хочу попытаться найти его сам... Пожалуйста, распространите это сообщение, и если количество лайков достигнет 15 тысяч, я сделаю пожертвование в соседний приют для собак и кошек, подопечные которого потеряли намного больше, чем я!» – написал Джеймс.

Джерело: Hello!