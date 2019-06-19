Кейт Миддлтон и принц Уильям послали цветы женщине, которую сбил их кортеж



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Полицейский мотоцикл, сопровождающий герцогов Кембрижских, сбил пожилую женщину. Она сейчас находится в госпитале

На пути на торжественную церемонию Ордена Подвязок в Виндзорском замке полицейский мотоцикл, сопровождающий 37-летнюю Кейт Миддлтон и 36-летнего принца Уильяма, сбил 83-летнюю жительницу Лондона. Инцидент произошел на юго-западе города, на улице Upper Richmond Road. Ирен Мэйор получила серьезные травмы — и ее тут же госпитализировали в местную больницу.

По сообщениям The Sun, королевский полицейский двигался по неправильной стороне проезжей части. Он сбил пожилую вдову, когда та переходила дорогу. А сама старушка живет в трехстах метрах от места происшествия.

Кейт и Уильям извинились перед женщиной за причинение вреда здоровью, послали ей цветы и обещали навестить в больнице.

Вчера герцогиня Кембриджская блистала на скачках в элегантном наряде. Она подобрала полупрозрачное голубое платье, украшенное кружевами Elie Saab и лодочки в тон. Свой образ монаршая особа дополнила фантазийной шляпкой Philip Treacy с искусственной розой. Принц Уильям надел шерстяной костюм с жилетом, дополнив образ шляпой-цилиндром и зонтом-тростью.

Джерело: graziamagazine.ru