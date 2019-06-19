Стало известно, почему принц Гарри носит обручальное кольцо, а принц Уильям – нет



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Принц Гарри и Уильям

Представитель герцога и герцогини Сассекских воздержался от комментария

В День отца на личной странице 34-летнего принца Гарри и 37-летней Меган Маркл в Instagram появился новый снимок их сына Арчи. В кадре герцог Сассекский держал на руках малыша, но не только ребенок привлек внимание фолловеров. На фото было хорошо видно обручальное кольцо принца. Тот факт, что он носит свадебное украшение, никого бы не удивил, если бы и другие мужчины в его семье поступали так же, но с этим дела обстоят иначе.

К примеру, в прессе то и дело возникают обсуждения на тему, почему принц Уильям не носит обручальное кольцо. В последний раз кольцо видели на его безымянном пальце, наверное, в день свадьбы с Кейт Миддлтон. Недавно онлайн-издание Hollywood Life обратилось за комментариями к представителям Кенсингтонского дворца.

«Это личные предпочтения герцогов», – говорилось в официальном ответе на вопрос о кольце.