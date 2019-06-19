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    Жизнь

    Меган Маркл победила Кейт Миддлтон в борьбе за звание главной модницы

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    Кейт Миддлтон, принц Уильям, принц Гарри и Меган Маркл
    Legion-Media

    37-летняя Меган Маркл и 37-летняя Кейт Миддлтон давно ведут борьбу за статус главной иконы стиля Великобритании

     Победу в нелегкой битве одержала герцогиня Сассекская.

    Модный портал Lyst выяснил, что после выхода Кейт в свет на 119% возрастает количество поисковых запросов на тот наряд, который она выгуливала. В случае с Меган цифра еще больше — 225%.

    Так, самым удачным образом супруги принца Гарри можно назвать платье, которое она надела в марте. На мероприятии по случаю 50-й годовщины инвестиционного фонда принца Чарльза она появилась в жаккардовом платье, интерес к которому затем вырос на 500%.

    Отмечается, что Меган обычно делает акцент на сочетании цветов, тогда как Кейт предпочитает экспериментировать с фасонами разных дизайнеров.

    Стоит отметить, что вчера стало известно о том, что родственники принца Гарри были против его союза с актрисой. Поначалу свое недовольство высказывал принц Филипп, а затем сомнения по поводу экс-актрисы выразил принц Уильям. Несмотря на это, герцог Сассексий своего решения не изменил. Он женился на Меган, а 6 мая этого года у пары родился первенец. 

    Джерело: graziamagazine.ru

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