  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    У Елизаветы II родился правнук

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Британская принцесса Евгения Йоркская - У Елизаветы II родился правнук
    Британская принцесса Евгения Йоркская

    Мальчик занял 11-е место в линии наследования британского престола

    У британской принцессы Евгении Йоркской родился сын. Об этом королевская семья объявила в Instagram.

    Вес малыша составляет 3657 граммов. О рождении очередного наследника престола уведомили королеву Елизавету II, ее мужа принца Филиппа, отца Евгении принца Эндрю, ее мать герцогиню Сару Йоркскую, а также родителей отца ребенка — мужа Евгении, европейского бренд-менеджера компании Casamigos Tequila Джека Бруксбэнка.

    Мальчик стал девятым правнуком королевы Елизаветы II и занял 11-е место в линии наследования британского престола. Поскольку его отец не имеет королевского происхождения, без вмешательства королевы у него не будет королевских титулов.

    1 з 26
    на весь екран згорнути
    Принцесса Евгения
    У Елизаветы II родился правнук
    У Елизаветы II родился правнук
    У Елизаветы II родился правнук
    У Елизаветы II родился правнук
    У Елизаветы II родился правнук
    У Елизаветы II родился правнук
    У Елизаветы II родился правнук
    У Елизаветы II родился правнук
    У Елизаветы II родился правнук
    У Елизаветы II родился правнук
    У Елизаветы II родился правнук
    У Елизаветы II родился правнук
    У Елизаветы II родился правнук
    У Елизаветы II родился правнук
    У Елизаветы II родился правнук
    У Елизаветы II родился правнук
    У Елизаветы II родился правнук
    У Елизаветы II родился правнук
    У Елизаветы II родился правнук
    У Елизаветы II родился правнук
    У Елизаветы II родился правнук
    У Елизаветы II родился правнук
    У Елизаветы II родился правнук
    У Елизаветы II родился правнук

    30-летняя Евгения Йоркская — внучка британской королевы Елизаветы II, двоюродная сестра принцев Гарри и Уильяма. Она занимает 10-е место в линии наследования британского трона. В декабре 2019 года ее отцу, среднему сыну королевы Елизаветы II принцу Эндрю, пришлось сложить полномочия из-за обвинений в сексуальном насилии над несовершеннолетней.

    Теги: дети Королева Елизавета II семья
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies