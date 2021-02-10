У Елизаветы II родился правнук

Мальчик занял 11-е место в линии наследования британского престола

У британской принцессы Евгении Йоркской родился сын. Об этом королевская семья объявила в Instagram.

Вес малыша составляет 3657 граммов. О рождении очередного наследника престола уведомили королеву Елизавету II, ее мужа принца Филиппа, отца Евгении принца Эндрю, ее мать герцогиню Сару Йоркскую, а также родителей отца ребенка — мужа Евгении, европейского бренд-менеджера компании Casamigos Tequila Джека Бруксбэнка.

Мальчик стал девятым правнуком королевы Елизаветы II и занял 11-е место в линии наследования британского престола. Поскольку его отец не имеет королевского происхождения, без вмешательства королевы у него не будет королевских титулов.

30-летняя Евгения Йоркская — внучка британской королевы Елизаветы II, двоюродная сестра принцев Гарри и Уильяма. Она занимает 10-е место в линии наследования британского трона. В декабре 2019 года ее отцу, среднему сыну королевы Елизаветы II принцу Эндрю, пришлось сложить полномочия из-за обвинений в сексуальном насилии над несовершеннолетней.