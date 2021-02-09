У этого парня нет конечностей, но он потрясающе танцует. История Гейба Адамса

А вы смогли бы не просто сопротивляться ударам судьбы, но сделать свою жизнь яркой и веселой, как Гейб Адамс?

Парень, родившийся без конечностей, танцует брейк-данс, чтобы завести себе друзей. Думаете, это фантастика? Отнюдь нет! 19-летний Гейб Адамс родился с синдромом Ханхарта, редким заболеванием, характеризующимся недоразвитостью конечностей, рта и челюстей. Но в его случае у него вообще не было ни одной конечности.

Танцор без конечностей

Гейб Адамс родился в Сан-Паулу, Бразилия. Его усыновили американцы, Джанель и Рон Адамсы. В раннем детстве они привезли его в США. Он вырос вместе с 13 братьями и сестрами в Кейсвилле, штат Юта. В школе Гейб попробовал учиться танцам и обнаружил, что это отличный способ завести друзей. Кроме того, оказалось, что его тело без конечностей вполне способно выделывать сложные фигуры брейк-данса.

Трудности самостоятельной жизни

С юных лет Гейб начал пользоваться инвалидной коляской, но его родители решили, что их сын должен быть самостоятельным. Они усердно работали с приемным сыном, чтобы помочь ему преодолевать различные трудности, даже если это стоило множества слез и ссор. В школе Гейб держал карандаш или ручку между плечом и щекой, чтобы писать на уроках.

Он научился принимать душ и мыть голову, выдавливая шампунь на стенку душа, затем тереть голову об него. А пользуясь смартфоном, он слегка нажимает на экран телефона верхней губой. Гейб рассказывает: «Я ненавидел своих родителей за то, что они заставляли меня делать всю эту тяжелую работу, но теперь я смотрю на них и радуюсь, что они побудили меня стать независимым человеком. Я думаю, что самые лучшие мои достижения - это то, что я научился ходить, одеваться, подниматься и спускаться по лестнице, садиться в инвалидное кресло, и даже танцевать. Теперь я могу посмотреть на свою жизнь и увидеть, как далеко я продвинулся».

Издевательства в школе

Один из 10 братьев и четырех сестер, Гейба – Лэндон. Это его ровесник, он всего лишь на месяц младше Гейба. Они очень дружны и чем-то похожи. Они вместе окончили среднюю школу. Но, хотя Лэндон был типичным школьником – он занимался спортом и знакомился с девушками – опыт Гейба в школе был намного трагичнее. Ему ежедневно приходилось выслушивать жестокие комментарии в свою сторону, и даже переносить издевательства. Гейб рассказывает: «Однажды я был на уроке рисования, и наш учитель рисования дал нам задание покритиковать рисунки своего соседа. И когда я начал это делать, мальчик, которого я критиковал, съязвил: «Похоже, Бог сделал ошибку, создав тебя». Когда я пришел домой в тот день, то чувствовал себя раздавленным. Я не мог выбросить это из головы».

Лэндон вспоминает, как его брат часто приходил домой из школы, совершенно удрученный и несчастный. Сам Гейб говорит о том, что перед тем как идти в школу, он каждый раз плакал. Но мать отводила его в сторону, заставляла смотреть на себя в зеркало и говорить по десять комплиментов себе самому. И выходя на улицу, он должен был помнить все те хорошие вещи, которые он сам себе сказал. Но несмотря на поддержку родителей, над Гейбом постоянно издевались, и он решил сменить школу.

Танцевальный конкурс

Но после девятого класса Гейб сказал родителям, что хочет вернуться в государственную школу и побыть со своими братом и сестрой. Он снова начал танцевать. Он хотел выбраться из инвалидного кресла, просто побыть собой и повеселиться. Один из его друзей посоветовал ему попробовать себя в танцевальном конкурсе в составе команды. Вначале ему было очень трудно, потому что девушки шептались за его спиной, что его взяли в команду только из-за инвалидности. Гейб даже стал просить тренера не включать его в команду. Но та ответила, что взяла его не из-за жалости, а потому что он хорошо танцует и заслужил это место.

Независимая жизнь

После окончания средней школы Гейб решил доказать, что может жить независимо. Он стал делать карьеру мотивационного оратора, речи которого будут вдохновлять аудиторию. Когда Гейба спрашивают, трудна ли его жизнь, и хотел бы он, чтобы у него были конечности, он отвечает так. «Нет, моя жизнь не трудна. Единственное, чему я могу научить себя и других, это простая истина, что жизнь трудна только тогда, когда вы усложняете ее. Если вы будете ее упрощать, жить станет легче. Конечно, я бы хотел, чтобы у меня были руки и ноги. Но если у меня их нет, то и без них я буду жить так весело, как смогу». А вы смогли бы не просто сопротивляться ударам судьбы, но сделать свою жизнь яркой и веселой, как Гейб Адамс?

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