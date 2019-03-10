У фронтмена The Prodigy Кита Флинта была тайная возлюбленная



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Кит Флинт

Причиной разрыва Фэй и Кита стали постоянные гастроли музыканта

49-летний фронтмен группы The Prodigy Кит Флинт (Keith Flint) покончил с собой в начале марта. Причиной его ухода из жизни стала депрессия, в которую музыкант впал из-за расставания с женой. Теперь оказалось, что у звезды были тайные отношения.

Певец разводился с японским японским диджеем Маюми Кай (Mayumi Kai). За пару дней до добровольного ухода из жизни он выставил на продажу свой любимый дом в Великобритании, которым владел совместно с супругой.

Тело музыканта обнаружила полиция рано утром в его доме в Данмоу в понедельник, 4 марта. Теперь выясняются новые подробности. Фронтмен коллектива тайно встречался с некой Фэй Кэлби, как утверждает британский таблоид The Sun.

Издание сообщает, что у 43-летней Фэй было трое детей. С Китом она рассталась довольно давно после двухлетнего романа. Однако за несколько дней до трагедии пара снова созванивалась. Инсайдер рассказал, что причиной разрыва Фэй и Кита стали его постоянные гастроли.

Вокалист The Prodigy Лиам Хоулетт рассказал, что причиной смерти его друга стало самоубийство. «С глубочайшим шоком и печалью мы можем подтвердить смерть нашего брата и лучшего друга Кита Флинта. Настоящий пионер, новатор и легенда. Его всегда не будет хватать», - такое сообщение появилось на официальной странице The Prodigy в соцсетях.



