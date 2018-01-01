Ученые рассказали почему опасно жениться 14 февраля

Социологи сделали неутешительные выводы о свадьбах в День влюбленных

Согласно подсчетам голландских социологов, свадьбы, сыгранные в День святого Валентина и в другие «красивые» даты, почти на 20% чаще становятся началом несчастного брака. Такие выводы были сделаны на основе анализа данных о свадьбах и разводах в Нидерландах с 1999 по 2013 год. Сравнивался успех браков, заключенных в т. н.



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Свадьба в День святого Валентина

Социологи сделали неутешительные выводы о свадьбах в День влюбленных

Согласно подсчетам голландских социологов, свадьбы, сыгранные в День святого Валентина и в другие «красивые» даты, почти на 20% чаще становятся началом несчастного брака.

Такие выводы были сделаны на основе анализа данных о свадьбах и разводах в Нидерландах с 1999 по 2013 год. Сравнивался успех браков, заключенных в т. н. «красивые» даты, с браками в остальные дни.

Под «красивыми» имеются в виду даты, которые красиво звучат: 08.08.08, 20.08.2008, 14 февраля любого года.

Кроме того, на выбор даты играют личные склонности жениха и невесты. Так, «круглые» и «красивые» даты чаще предпочитают люди, покупающие лотерейные билеты и склонные к мистике. Другой популярной причиной выбора даты вроде 09.09.2009 является страх забыть о годовщине; с «круглыми» датами это сложнее.

Все эти факторы вполне заметны в общей статистике: в День святого Валентина и «красивые» даты заключается на 140−500% больше браков, чем в ничем не примечательные дни календаря.

Дата свадьбы — важное решение для многих; от того, придется ли она на зиму или на лето, на выходной или будний день часто зависит то, сколько гостей сможет посетить церемонию. Предыдущие исследования показали, что браки, скрепленные формальной церемонией, на которой присутствовало много людей, статистически крепче союзов, заключение которых почти не отмечалось или отмечалось в узком кругу в неформальной обстановке.

А вот статистика разводов для браков, заключенных в такие дни, выглядит удручающе: пары, заключившие брак 14 февраля или в «круглую» дату, разводятся на 18−36% чаще других. Социологи сделали скидку на характеристики пар, которые доказано влияют на стойкость семейных уз — разницу в доходах и образовании, проживание в разных городах, количество предыдущих браков у обоих супругов и пр. Но даже после учета всех этих факторов браки, заключенные в «особенные» дни оказались на 10−17% менее крепкими, чем все остальные.

Джерело: Сегодня