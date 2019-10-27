Ukrainian Live Tour в Киеве: переоткрытие украинской классики



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Николай Гавьюк (скрипка), Богдана Недилько (виолончель), Дмитрий Никитин (фортепиано)

Фото: facebook.com/ukrainianlives

«Золотой сентябрь» в 1939 году принес в Галичину с востока новые правила жизни, новое мироощущение, новую эстетику, забрав при этом все человечное, культурное, цивилизованное. Среди всего прочего, одним из экспроприированных символов прежней жизни стала музыка, ее охотно поглотило лоно соцреализма. В октябре 2019 года, когда-то кипящую жизнью музыку галицких композиторов, пытались оживить на востоке, перед столичной публикой

15 октября странствующий проект львовских культуртрегеров Тараса Демка и Ивана Остаповича «Ukrainian Live Tour: «Возвращение украинской классики» наконец дошел до Киева. В малом зале НМАУ им. Чайковского прозвучали неизвестные ранее произведения широко известных и одновременно мало играемых классиков украинской музыки из Галичины.

Название «возвращение украинской классики» не случайно. Большинство музыки из Западной Украины до сих пор остается неизвестной, более того, экзотической. Произведения Людкевича, Барвинского, Нижанкивского до сих пор мало издаются, не записываются и не имеют весомого присутствия в концертных программах украинских коллективов. Большинство из произведений остаются прозябать в архивах, а некогда славные композиторы вынуждены находиться в статусе провинциальных, галицких, но не украинских.

Команда Ukrainian Live Tour. Фото: facebook.com/ukrainianlives

Причин такого забвения множество, можно перечислять их во всех трагических полутонах, но коренной проблемой все же является советский дискурс в ранжировании музыкальных жанров. До сих пор существует неписаное разделение музыки на серьезную (симфоническую, хоровую) и менее серьезную - камерную. По такому разделению скрываются предписания тоталитарной иделогии, где камерная музыка, как поле для рефлексий, экспериментов с музыкальным языком, воспринимался как оскал буржуазности, а поэтому такая музыка была мало пригодна для воспитания образцового винтика системы с красным огоньком в сердце. Присутствие неколективного «я» – табу в тоталитраний музыке. К сожалению, в видоизмененном варианте, негласно эти постановления живы и до сих пор, достаточно взглянуть на программы последних киевских фестивалей.

К счастью, музыку живого процесса, а не партийных постаментов мы услышали в произведениях композиторов Воробкевича, С. Людкевича, В. Безкоровайного, Н. Нижанковского, С. Лыська, С. Людкевича, Б. Кудрика, Л. Мазепы, Б. Кудрика, В. Барвинского, Р. Симович, А. Кос-Анатольского, В. Барвинского в исполнении Николая Гавьюк (скрипка), Богданы Недилько (виолончель), Дмитрия Никитина (фортепиано). Радостно, что они снова звучат, хотя уже и как музейные экспонаты, которые достали из дальнего пыльного угла.

В концерте звучали музыка для фортепианного трио, соло фортепиано или дуэта скрипки с фортепиано. Интимность лирики подчеркнул один из организаторов проекта, а также ведущий концерта Тарас Демко, призывая слушателей смоделировать в уме ситуацию концерта в салоне, где каждый присутствующий слушает музыку, потому что может себе это позволить - увлекаться звуками, забыть о проблемах внешнего мира, который пахнет человеческим и конским потом.

Музыканты Николай Гавьюк (скрипка), Богдана Недилько (виолончель), Дмитрий Никитин (фортепиано) должным образом выполнили установки, наполнив зал изящным цветочными духами, с нотками лаванды и кумарина. Трехчастная структура концерта, разделена на блоки произведений, также напоминала структуру аромата. «Начальная нота», «нота сердца» и «финальная нота», с каждым последующим этапом приобретал очертания и осязаемости пласт неизвестной ранее музыки. Произведения двигались в калейдоскопе эмоций и чувств, разных жанров и стилей. Большими шагами в невесомости было удобно плавно погружаться в толщу музыки, в ее водоворот событий и чувств, в мир, безвозвратно потерянный.

Николай Гавьюк, Богдана Недилько , Дмитрий Никитин. Фото: facebook.com/ukrainianlives

Разделение концерта на блоки композиций авторов, имел и сугубо практическую выгоду. Не останавливаясь на каждом из произведений/авторе отдельно, слушатель лишался возможности тщательно оценочно судить о композиторе и произведение отдельно, зато образовывались впечатление панорамности целого, многогранности музыкальных процессов. И действительно среди произведений вряд ли были с потенциалом произведения-флагмана целой эпохи или композиторской школы, у них не было визионерских прозрений и решений философских дилемм. Музыка галицких композиторов показала единство школы, ориентированную на тренды западноевропейской музыки конца ХIХ-первой трети XX века, где главным был поиск нового звучания, или путем изобретения эксклюзивного, или смешиванием уже известного.

Правда, такая салонная подача материала едва не сыграла злую шутку с музыкантами. Малый зал НМАУ им. Чайковского - не лучший самый лучший концертный зал для представления камерной музыки, особенно с интимным флером салонности, где микрогадации темпов и динамики - основные составляющие такого типа музыки. Именно этого порой не хватало для совершенного сплетения эмоций и настроений.

Киевский концерт проекта «Ukrainian Live Tour: «Возвращение украинской классики» - свою миссию презентации художественного потенциала музыки западноукраинских композиторов выполнил. Остается надеяться, что с этим проектом кардинально изменится репертуарная ситуация местных коллективов, концертные программы будут обновляться, и «галицкие» композиторы мигрируют к категории «украинских», станут осмысленными как музыковедами, так и образованной публикой.