Украинский фильм получил приз на Венецианском кинофестивале



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Украинский режиссер Наталья Ворожбит получила награду на Венецианском кинофестивале

Фильм «Плохие дороги» получил премию Недели критики за лучшую новаторскую (инновационную) картину

Фильм украинского режиссера Натальи Ворожбит «Плохие дороги» получил Verona Film Club Award в параллельной программе Венецианского кинофестиваля «Неделя критики».

Об этом сообщается на сайте программы.

Verona Film Club Award присуждается «наиболее инновационной ленте в конкурсе», в жюри входят пять человек в возрасте до 35 лет.

«Плохие дороги» - дебютный фильм драматурга Натальи Ворожбит, снятый по ее одноименной пьесе. Пьесу ставили в Лондоне и Киеве. Сейчас Наталья работает над следующим фильмом, который также будет базироваться на ее драматургическом материале. Прокат «Плохих дорог» запланировано на следующий год.

Главную награду «Недели критики» в Венеции получила лента «Призраки» режиссера Азры Дениз Окуай, которую создали в турецко-французско-катарской ко-продукции.