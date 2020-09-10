Вышел долгожданный трейлер фантастического фильма Дени Вильнева «Дюна»



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Главную роль исполнил Тимоти Шаламе («Маленькие женщины», «Дождливый день в Нью-Йорке», «Леди Берд»)

Warner Bros. опубликовала трейлер фантастического фильма Дени Вильнева «Дюна»

Эта картина — экранизация одноименного романа Фрэнка Герберта. Его действие происходит в галактике далекого будущего под властью межзвездной империи, в которой феодальные семейства владеют целыми планетами. Сюжет фильма охватывает половину первой книги и рассказывает о жизни молодого аристократа Пола Атрейдеса, который должен спасти планету Арракис.

Главную роль в ленте сыграл Тимоти Шаламе, известный по фильмам «Маленькие женщины», «Дождливый день в Нью-Йорке» и «Леди Берд». В фильме также снимались Оскар Айзек («Ван Гог. На пороге вечности», «Люди Икс: Апокалипсис»), Джош Бролин («Харви Милк») и Джейсон Момоа («Игра престолов», «Аквамен»).

Премьера запланирована на 18 декабря.

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