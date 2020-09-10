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    Жизнь

    Вышел долгожданный трейлер фантастического фильма Дени Вильнева «Дюна»

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    <p>Главную роль исполнил Тимоти Шаламе (&laquo;Маленькие женщины&raquo;, &laquo;Дождливый день в Нью-Йорке&raquo;, &laquo;Леди Берд&raquo;)</p> <div></div> - Вышел долгожданный трейлер фантастического фильма Дени Вильнева «Дюна»

    Главную роль исполнил Тимоти Шаламе («Маленькие женщины», «Дождливый день в Нью-Йорке», «Леди Берд»)

    Warner Bros. опубликовала трейлер фантастического фильма Дени Вильнева «Дюна»

    Эта картина — экранизация одноименного романа Фрэнка Герберта. Его действие происходит в галактике далекого будущего под властью межзвездной империи, в которой феодальные семейства владеют целыми планетами. Сюжет фильма охватывает половину первой книги и рассказывает о жизни молодого аристократа Пола Атрейдеса, который должен спасти планету Арракис.

    Главную роль в ленте сыграл Тимоти Шаламе, известный по фильмам «Маленькие женщины», «Дождливый день в Нью-Йорке» и «Леди Берд». В фильме также снимались Оскар Айзек («Ван Гог. На пороге вечности», «Люди Икс: Апокалипсис»), Джош Бролин («Харви Милк») и Джейсон Момоа («Игра престолов», «Аквамен»).

    Премьера запланирована на 18 декабря.

    Ранее «Скотч» показывал квокки — короткохвостых кенгуру и самых улыбчивых существ.

     Кажется, что они всегда довольны, счастливы и очень рады людям, которые их фотографируют. Мы собрали для вас лучшие снимки этих очаровательных австралийских зверьков-оптимистов.

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    трейлер кино
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