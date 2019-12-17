Стало известно, попал ли украинский фильм в шорт-лист иностранных кинолент на «Оскар»



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Десять фильмов прошли в следующий тур голосования в категории Международный полнометражный фильм

Украину представлял фильм режиссера Наримана Алиева «Домой» / Homeward

В Лос-Анджелесе объявили шорт-лист «Оскара» в категории «Международный полнометражный фильм». Об этом сообщает Украинский оскаровский комитет в Facebook со ссылкой на Академию кинематографических искусств и наук.

«Десять фильмов прошли в следующий тур голосования в категории Международный полнометражный фильм (ранее известной как лучший фильм на иностранном языке) на девяносто второй награду Академии. Девяносто один фильм был представлен в этой категории», - говорится в сообщении.

Фильмы, перечисленные в алфавитном порядке по странам:

Эстония, «Правда и справедливость»

Испания, «Боль и Слава»

Южная Корея, «Паразиты»

Северная Македония, «Страна меда»

Польша, «Боже тело»

Россия, «Дылда»

Сенегал, «Атлантика»

Венгрия, «Те, кто остался»

Франция, «Отверженные».

Как отмечается, к участию в предварительном туре были приглашены члены Академии по всем отраслям. Они просмотрели представленные фильмы в кинотеатрах и выполнили минимальное требование к просмотру, чтобы иметь право голоса в категории. В следующий раунд номинации приглашают членов Академии по всем отраслям, которые должны пересмотреть все 10 фильмов из списка, чтобы принять участие в голосовании.