Стало известно, попал ли украинский фильм в шорт-лист иностранных кинолент на «Оскар»
Десять фильмов прошли в следующий тур голосования в категории Международный полнометражный фильм
Украину представлял фильм режиссера Наримана Алиева «Домой» / Homeward
В Лос-Анджелесе объявили шорт-лист «Оскара» в категории «Международный полнометражный фильм». Об этом сообщает Украинский оскаровский комитет в Facebook со ссылкой на Академию кинематографических искусств и наук.
«Десять фильмов прошли в следующий тур голосования в категории Международный полнометражный фильм (ранее известной как лучший фильм на иностранном языке) на девяносто второй награду Академии. Девяносто один фильм был представлен в этой категории», - говорится в сообщении.
Фильмы, перечисленные в алфавитном порядке по странам:
- Эстония, «Правда и справедливость»
- Испания, «Боль и Слава»
- Южная Корея, «Паразиты»
- Северная Македония, «Страна меда»
- Польша, «Боже тело»
- Россия, «Дылда»
- Сенегал, «Атлантика»
- Венгрия, «Те, кто остался»
- Франция, «Отверженные».
Как отмечается, к участию в предварительном туре были приглашены члены Академии по всем отраслям. Они просмотрели представленные фильмы в кинотеатрах и выполнили минимальное требование к просмотру, чтобы иметь право голоса в категории. В следующий раунд номинации приглашают членов Академии по всем отраслям, которые должны пересмотреть все 10 фильмов из списка, чтобы принять участие в голосовании.