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    Жизнь

    Стало известно, попал ли украинский фильм в шорт-лист иностранных кинолент на «Оскар»

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    <p>Десять фильмов прошли в следующий тур голосования в категории Международный полнометражный фильм</p> <div></div> - Стало известно, попал ли украинский фильм в шорт-лист иностранных кинолент на «Оскар»

    Десять фильмов прошли в следующий тур голосования в категории Международный полнометражный фильм

    Украину представлял фильм режиссера Наримана Алиева «Домой» / Homeward

    В Лос-Анджелесе объявили шорт-лист «Оскара» в категории «Международный полнометражный фильм». Об этом сообщает Украинский оскаровский комитет в Facebook со ссылкой на Академию кинематографических искусств и наук.

    «Десять фильмов прошли в следующий тур голосования в категории Международный полнометражный фильм (ранее известной как лучший фильм на иностранном языке) на девяносто второй награду Академии. Девяносто один фильм был представлен в этой категории», - говорится в сообщении.

    Фильмы, перечисленные в алфавитном порядке по странам:

    • Эстония, «Правда и справедливость»
    • Испания, «Боль и Слава»
    • Южная Корея, «Паразиты»
    • Северная Македония, «Страна меда»
    • Польша, «Боже тело»
    • Россия, «Дылда»
    • Сенегал, «Атлантика»
    • Венгрия, «Те, кто остался»
    • Франция, «Отверженные».

    Как отмечается, к участию в предварительном туре были приглашены члены Академии по всем отраслям. Они просмотрели представленные фильмы в кинотеатрах и выполнили минимальное требование к просмотру, чтобы иметь право голоса в категории. В следующий раунд номинации приглашают членов Академии по всем отраслям, которые должны пересмотреть все 10 фильмов из списка, чтобы принять участие в голосовании.

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