Украинского президента высмеяли в новогоднюю ночь на кремлевском канале (видео)



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Фото: скриншот видео

На пропагандистском канале смеялись над Владимиром Зеленским

На новогоднем огоньке в эфире пропагандистского телеканала «Россия 1» показали насмешливый номер с участием двойника президента Украины Владимира Зеленского.

В номере «Зеленский» все время отвечает «нет» на вопрос о результатах его работы на посту президента Украины в 2019 году.

Интересно, что на огоньке присутствовала Народная артистка Украины, соратница экс-президента Виктора Януковича Таисия Повалий. Она вместе со всеми смеялась над шутками над президентом Украины.

Напомним, недавно артистка хотела посвятить сольник в Киеве своем 55-летию, но впоследствии объявила, что он не будет.