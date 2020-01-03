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    Жизнь

    Украинского президента высмеяли в новогоднюю ночь на кремлевском канале (видео)

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    <p>Фото: скриншот видео</p> <div></div> - Украинского президента высмеяли в новогоднюю ночь на кремлевском канале (видео)

    Фото: скриншот видео

    На пропагандистском канале смеялись над Владимиром Зеленским

    На новогоднем огоньке в эфире пропагандистского телеканала «Россия 1» показали насмешливый номер с участием двойника президента Украины Владимира Зеленского.

    В номере «Зеленский» все время отвечает «нет» на вопрос о результатах его работы на посту президента Украины в 2019 году.

    Интересно, что на огоньке присутствовала Народная артистка Украины, соратница экс-президента Виктора Януковича Таисия Повалий. Она вместе со всеми смеялась над шутками над президентом Украины.

    Напомним, недавно артистка хотела посвятить сольник в Киеве своем 55-летию, но впоследствии объявила, что он не будет.

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    Владимир Зеленский Таисия Повалий
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