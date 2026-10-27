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Українські полярники показали, як писали Радіодиктант у крижаній Антарктиці (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Полярники станції «Академік Вернадський» оцінили цьогорічний текст Всеукраїнського диктанту
фото: Національний антарктичний науковий центр/Facebook

Радіодиктант в Антарктиці писали не лише полярники, але й команда моряків з капітаном

Сьогодні, 27 жовтня, науковці станції «Академік Вернадський» взяли участь у Всеукраїнському радіодиктанті національної єдності. Полярники вбралися в арктичні вишиванки з нагоди Дня української писемності та мови. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Національного антарктичного наукового центру.

Перебуваючи в різних часових поясах, полярники вже о шостій ранку писали Радіодиктант разом з усією Україною. Працівники станції «Академік Вернадський» поділилися подробицями написання диктанту та зауважили, що в День української писемності та мови в Антарктиці було напрочуд сонячно.

Українські полярники показали, як писали Радіодиктант
Українські полярники показали, як писали Радіодиктант
фото: Національний антарктичний науковий центр/Facebook

«Радіодиктант о шостій ранку? В Антарктиці все можливо! Особливо коли хочеш долучитися до мільйонів людей по всьому світу, об'єднаних любов'ю до рідної мови. Попри різницю в часі, українські полярники та полярниці зі станції «Академік Вернадський» теж писали «Лист, який не закінчується». Для цієї події вони обрали особливий одяг – вишиванки, зокрема антарктичні», – йдеться у дописі.

Українські полярники показали, як писали Радіодиктант
Українські полярники показали, як писали Радіодиктант
фото: Національний антарктичний науковий центр/Facebook

Крім того, полярники писали диктант не лише на станції, а й на судні «Ноосфера», яке дісталося острова та проводить розвантаження біля польської станції «Арцтовський». Криголам є флагманом українського науково-дослідного флоту.

Радіодиктант писали не лише полярники, але й команда моряків на чолі з капітаном
Радіодиктант писали не лише полярники, але й команда моряків на чолі з капітаном
фото: Національний антарктичний науковий центр/Facebook

Тож до написання диктанту долучився весь екіпаж та капітан судна Андрій Старіш. «І на «Вернадському», і на «Ноосфері» для диктанту використали спеціальні аркуші з печатками станції та судна відповідно. Також цікаво, що на обох локаціях було досить сонячно: в цьому районі Антарктики так буває нечасто», – зазначили у центрі.

Українські полярники показали, як писали Радіодиктант у крижаній Антарктиці (фото) фото 1
фото: Національний антарктичний науковий центр/Facebook

Також полярники оцінили цьогорічний текст диктанту та поділилися відгуком: «Наші полярники та моряки відзначили, яким щирим та щемким був цьогорічний текст від Артура Дроня. А особливо відгукнувся момент про те, що завжди буде наступна зустріч. Коли ти довго далеко від дому та рідних – це дуже важливі слова».

Українські полярники показали, як писали Радіодиктант у крижаній Антарктиці (фото) фото 2
фото: Національний антарктичний науковий центр/Facebook
Українські полярники показали, як писали Радіодиктант у крижаній Антарктиці (фото) фото 3
фото: Національний антарктичний науковий центр/Facebook

Нагадаємо, 21 травня українські полярники з нагоди восьмої річниці створення антарктичної вишиванки та 20-річчя заснування Всесвітнього дня вишиванки показалися в оригінальних сорочках. На антарктичних вишиванках вишиті зображення пінгвінів, китів та бакланів.

Як писав «Главком», сьогодні, 27 жовтня, відзначається День української писемності та мови, який є важливою подією в культурному житті України. Свято спрямоване на усвідомлення важливості української мови як основи національної самобутності.

Зазначимо, що з нагоди Дня української писемності та мови за традицією з 2000 року в Україні проводять Радіодиктант національної єдності. Цьогоріч до Радіодиктанту долучилися знаменитості, політики, представники шкіл, лікарень і церков, а також учні шкіл із прифронтового Харкова та інших міст України.

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Теги: полярники радіодиктант полярна станція українська мова Антарктида

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