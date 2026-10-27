Радіодиктант 2026: куди надсилати текст на перевірку та коли спливає дедлайн

У вівторок, 27 жовтня українці долучилися до написання Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності

Текст Радіодиктанту можна надіслати поштою до 28 жовтня, а електронну версію – до 11:00 29 жовтня

Учасники Радіодиктанту національної єдності 2026 можуть надіслати написаний текст на перевірку до редакції Суспільного мовлення, пише «Главком».

Для цього можна скористатися звичайною поштою або надіслати фотографію чи скан рукопису електронною поштою.

Куди надсилати Радіодиктант національної єдності 2026

Учасники можуть передати текст на перевірку одним із двох способів:

Звичайною поштою. Надіслати рукопис потрібно за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 26. На поштовому штемпелі має бути дата не пізніше 28 жовтня 2026 року.

Електронною поштою. Необхідно сфотографувати або відсканувати написаний текст і надіслати його на адресу [email protected]. Кінцевий термін – 11:00 29 жовтня 2026 року. Для електронного листа приймають файли у форматах .jpg, .png, .jpeg, .tiff і .pdf.

Коли оприлюднять текст Радіодиктанту

Правильний текст Радіодиктанту національної єдності 2026 оприлюднять у четвер, 29 жовтня, об 11:00. Після цього учасники зможуть самостійно перевірити свої роботи.

Радіодиктант відбувся 27 жовтня, у День української писемності та мови. Цьогорічний текст диктанту «Лист, який не закінчується» написав письменник та ветеран Артур Дронь. Читали текст вчитель української мови Артур Пройдаков і громадська діячка та співачка Даша Астафʼєва.

До слова, українська співачка Даша Астаф'єва натрапила на хвилю хейту, коли стало відомо, що вона читатиме Радіодиктант національної єдності цього року. Зірка відповіла на критику на свою адресу, а після прочитання диктанту оригінально звернулась до хейтерів.