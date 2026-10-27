Радіодиктант 2026. Які зірки долучилися до флешмобу

Іван Люленов, Анна Трінчер та Сергій Мартинюк взяли участь у Всеукраїнському радіодиктанті національної єдності

Відомі актори співаки, ведучі та інші знаменитості показали, як писали Радіодиктант

Сьогодні, 27 жовтня, у День української писемності та мови пройшов Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. До написання диктанту долучилися відомі українці та представники культури й шоубізнесу. Хто зі знаменитостей взяв участь у флешмобі, розповідає «Главком».

Іван Люленов та EL Кравчук

співаки Іван Люленов та EL Кравчук сиділила за одною партою під час диктанту фото: Іnstagram.com/ivanliulenov

Український співак молдовського походження написав свій перший Радіодиктант національної єдності. Артист показався разом з іншими артистами під час трансляції. «Вгадайте, де я. Вперше пишу диктант українською! Сидів за першою партою», – поділився співак у мережі.

Співак EL Кравчук, справжнє ім’я якого Андрій Остапенко, сидів за однією партою з Іваном Люленовим під час радіодиктанту. Артист також долучився до написання всеукраїнського диктанту.

Сергій Мартинюк

Співак-військовий Сергій Мартинюк також показався на трансляції радіодиктанту та поділився кадрами з флешмобу.

Володимир Ращук

Володимир Ращук показав, як писав радіодиктант фото: Іnstagram.com/volodymyr_rashchuk

Актор-воїн Володимир Ращук взяв участь у радіодиктанті разом із військовими. Актор показав свій диктант та поділився кадрами у соцмережах. Разом із ним показалася акторка Дарʼя Тригубова.

Володимир Ращук показав, як писав радіодиктант фото: Іnstagram.com/volodymyr_rashchuk

Також на трансляції радіодиктанту показалася співачка Лелека, яка цьогоріч представляла Україну на Євробаченні, ветеран та ексгерой шоу «Холостяк» Олександр Терен, блогерка та ведуча шоу «Фабрика зірок» Даша Кубік, а також шеф-кухар Євген Клопотенко.

фото: кадр з відео

Серед зіркових учасників радіодиктанту були й актори Павло Текучев та Євген Нищук, режисер Олексій Комаровський, а також ведучі Анатолій Анатоліч, Єфим Константиновський та Костянтин Грубич.

У своїх соцмережах інші актори також поділилися кадрами, як вони писали радіодиктант. Серед них – співачка Анна Трінчер, актор-воїн Володимир Ращук, акторка Дар’я Трегубова, телеведуча Марічка Падалко, танцівниця Олена Шоптенко та інші.

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Зірки показали, як писали Всеукраїнський радіодиктант національної єдності фото: скриншоти із соцмереж зірок

До слова, до написання Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності долучилася й міністерка культури України Тетяна Бережна. Народна артистка Наталія Сумська, яка торік начитувала радіодиктант, також долучилася до його написання.

Зазначимо, цьогоріч читцями Радіодиктанту національної єдності стали вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков та співачка Даша Астаф'єва. Диктант провели сьогодні, 27 жовтня, у День української писемності та мови