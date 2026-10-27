Рекордсменка Радіодиктанту оцінила цьогорічне завдання

За словами Христини Гоянюк, текст був середньої складності, хоча містив чимало розділових знаків

Учасниця написала текст у центрі реабілітації Superhumans і відзначила його пунктуаційну складність

Рекордсменка за кількістю написаних радіодиктантів національної єдності Христина Гоянюк поділилася враженнями від цьогорічної роботи. Текст авторства письменника й ветерана Артура Дроня вона назвала дуже гарним і зазначила, що диктор прочитав його вдало. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на її коментар для «Суспільного».

Цьогоріч Гоянюк писала Радіодиктант національної єдності в реабілітаційному центрі Superhumans. За її словами, текст був середньої складності, хоча містив чимало розділових знаків.

«Дуже гарний текст. Я не хочу казати паскудні слова, але я думала, що буде гірше. Але текст був вдало продиктований», – розповіла Гоянюк.

Вона додала, що в роботі було багато двокрапок, знаків оклику та запитання. Саме пунктуація могла стати одним із викликів для учасників диктанту.

Текст цьогорічного Радіодиктанту національної єдності має назву «Лист, який не закінчується». Його автор – письменник і ветеран Артур Дронь.

Радіодиктант національної єдності щороку об’єднує українців в Україні та за кордоном, які долучаються до написання роботи, щоб перевірити знання української мови й підтримати спільну мовну традицію.

До слова, до написання Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності долучилася й міністерка культури України Тетяна Бережна. Народна артистка Наталія Сумська, яка торік начитувала радіодиктант, також долучилася до його написання.

Зазначимо, цьогоріч читцями Радіодиктанту національної єдності стали вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков та співачка Даша Астаф'єва. Диктант провели сьогодні, 27 жовтня, у День української писемності та мови