Умер «оскароносный» продюсер Стив Голин



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Стив известен киноманам и по картинам «Вечное сияние чистого разума»

Накануне стало известно о том, что в Лос-Анджелесе ушел из жизни известный продюсер Стив Голин. Ему было только 64 года.

Как отмечает издание Deadline, многие годы Голин пытался побороть рак. Примерно десять лет назад врачи поставили ему неутешительный диагноз – рак костей. Это, как сообщают журналисты редкая форма заболевания. В результате Стиву удалили левую лопатку. Однако, что стало причиной ухода из жизни продюсера пока ничего не известно.

Стив Голин получил «Оскар» за работу над фильмом «В центре внимания». Кроме того, он известен киноманам и по картинам «Вечное сияние чистого разума», «Выживший» и «Игра».