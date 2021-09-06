Умер Жан-Поль Бельмондо. Вспоминаем лучшие фильмы с легендарным актером

Подборка лучших фильмов актера

Умер актер Жан-Поль Бельмондо. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на его адвоката.

Актеру было 88 лет.

Жан-Поль Бельмондо — один из самых известных во Франции и за ее пределами актеров. Бельмондо впервые появился на киноэкране в 1957 году, а в 1959 году стал всемирно известен, сыграв в фильме Жан-Люка Годара «На последнем дыхании» — манифесте французской «новой волны». Бельмондо работал с такими знаменитыми режиссерами, как Витторио Де Сика, Луи Маль, Франсуа Трюффо и Клод Шаброль. Он также был одним из самых коммерчески успешных французских актеров.

Среди самых известных ролей актера — фильм «Профессионал», а всего в фильмографии Бельмондо десятки лент. Последним художественным фильмом, в котором сыграл Бельмондо, стал «Человек и его собака», вышедший в широкий прокат в 2009 году.

Собрали для вас 10 лучших кинокартин с любимым актером.

«Безумный Пьеро», 1965

Фердинанд и няня его ребенка сбегают из дома к морю на краденом автомобиле, под завязку набитом крадеными деньгами. Преодолев полицейскую погоню, избавившись от денег и машины, они оказываются на острове, где понимают, что их чувства остыли.

«Безумный Пьеро» претендовал на венецианского «Золотого льва», а Бельмондо был номинирован на премию Британской Киноакадемии как лучший иностранный актер. Еще один знаковый фильм «Новой волны», в котором Годар снял Бельмондо вместе со своей музой Анной Кариной.

«Сирена «Миссисипи», 1969

Обеспеченный плантатор Луи Макс, проживающий в Центральной Америке, приглашает Марион, девушку, с которой он переписывался, создать с ним семью. Но спустя некоторое время после свадьбы прекрасная незнакомка исчезает, прихватив с собой внушительную долю его состояния. Обманутый муж разыскивает свою жену, но прощает ее, потому что продолжает страстно любить…

Роман Корнелла Вулрича «Соблазн» сначала был экранизирован Франсуа Трюффо в 1969 году, и только потом поклонники американского кино увидели его героев в исполнении Антонио Бандераса и Анджелины Джоли.

«Человек, который мне нравится», 1969

Франсуаза – известная актриса, Анри – композитор. Они знакомятся на съемках и влюбляются друг в друга, несмотря на то, что у обоих есть семьи. Франсуаза бросается в эту любовь как в омут с головой, а Анри… он всего лишь ловелас, которого сложно приручить даже той, в которую он кажется влюбленным по-настоящему.

На последнем дыхании (A bout de souffle, 1960)

Открывает список фильм, одновременно сделавший звездами первой величины режиссера и актера, сыгравшего главную роль. Дебютная лента Жана-Люка Годара положила начало тому, что впоследствии стали называть течением «новой французской волны». Бельмондо играет здесь молодого преступника, убивающего полицейского во время погони и вынужденного скрываться в квартире у своей подруги-американки (ее сыграла Джин Сиберг). Сюжет картины довольно прерывист, а многие сцены напрямую заимствованы из классических голливудских фильмов в жанре «нуар». Однако из всего этого получился фильм, вошедший во все учебники кинематографа, а карьера Бельмондо резко пошла по восходящей траектории.

Обезьяна зимой (Un singe en hiver, 1962)

Шедевральный фильм, в котором партнером молодого Бельмондо выступил мэтр французского кино Жан Габен. Их дуэт получился просто роскошным. В старом средневековом городе на берегу моря временно завязавший со спиртным герой Габена содержит на пару с женой гостиницу. Зимой в городке особенно тоскливо и уныло, а появление шумного постояльца в исполнении Бельмондо заставляет отельера вспомнить молодость и помочь тому в важном семейном деле, по которому он приехал. Супруга, естественно, выступает против, памятуя о прошлых загулах своего мужа, однако что она может сделать, когда на кону стоит счастье маленькой девочки, помещенной в пансионат и не видящей собственного отца?

Сто тысяч долларов на солнце (Cent mille dollars au soleil, 1964)

Знаменитый фильм режиссера Анри Вернея собрал лучших звезд французского кинематографа того периода – Жана-Поля Бельмондо, Бернара Блие и Лино Вентуру. Картина рассказывает о быте и работе дальнобойщиков в пустыне на границе Марокко и Западной Сахары. Однажды им поступает странный заказ – шеф получает новенький грузовик, на котором нужно перевезти важный груз через границу. Однако вместо того, чтобы поручить это дело опытным шоферам, он нанимает странного новичка, внешне больше похожего на офицера в отставке, который и берется доставить груз заявленной стоимостью 100 000 долларов в пункт назначения. Все водители завидуют новичку и его новой машине, но только герой Бельмондо понимает, что все дело тут в грузе. Наутро после бурной совместной попойки он угоняет грузовик, и вместе с подругой решает сам реализовать то, что содержится в кузове. В погоню за ним отправляется его лучший друг в исполнении Лино Вентуры, и начинается знаменитая гонка на грузовиках по пустыне. Развязка, как всегда у Вернея, получится не совсем такой, которую все ожидают.

Борсалино (Borsalino, 1970)

История двух ганстеров из Марселя, снятая режиссером Жаком Дере, была разыграна Жан-Полем Бельмондо совместно с другой звездой французского кино – Аленом Делоном – с которым они впервые встретились на съемочной площадке. Название итальянской шляпы «борсалино», которую носили бандиты, стало символом стильного и жестокого боевика про дружбу, предательство и любовь. Два приятеля начинают восхождение по иерархии преступного мира Марселя, чтобы заполучить в свое распоряжение сначала половину, а потом и весь доход от подпольного бизнеса города. Фантастический дуэт двух самых популярных актеров того времени принес фильму небывалый успех, поэтому даже было снято его продолжение, которое, как это часто бывает, не смогло дотянуться до высокой планки, заданной оригинальной картиной.

Клан марсельцев (La Scoumoune, 1972)

Криминальная драма, поставленная режиссером Жозе Джованни по написанному им же роману. Фильм рассказывает о бандите по прозвищу «Приносящий беду», поскольку он моментально и жестоко расправляется со всеми своими врагами. Однажды его близкий друг (его играет Мишель Константен) надолго попадает в тюрьму по ложному обвинению, и герой Бельмондо, вместе с сестрой приятеля в исполнении Клаудии Кардинале, начинает мстить главарям мафии. Расправившись с ними, он встает во главе преступного синдиката Марселя, однако после очередной перестрелки уже сам получает срок в двадцать лет. Отбывать его он отправляется в ту же тюрьму, где сидит его друг, и они тут же начинают планировать побег. Однако тут начинается Вторая мировая война, и смешивает их планы. На свободу они уже выйдут после ее окончания, правда, мирная жизнь сразу не заладится…

Ас из асов (L’as des as, 1982)

Комедийный талант Бельмондо полностью раскрылся в этом замечательном фильме Жерар Ури. Казалось бы, поездка французской сборной по боксу на Олимпийские игры 1936 года в Берлине не может быть смешной, с учетом того, что на тот момент к власти в Германии уже пришли нацисты. Однако во главе команды стоит бывший летчик Жо Кавалье, бивший немцев еще в Первую мировую. На войне он случайно подружился с немецким асом, теперь дослужившимся до чина генерала Люфтваффе, однако при этом яростно ненавидевшем фашистов. Само собой, в Берлине они вновь встречаются, и на сей раз генералу придется помочь французам спасти еврейскую семью и вывезти ее за границу. А тут еще журналистка, приехавшая на Игры вместе с командой, должна обязательно взять интервью у фюрера. Масса забавных ситуаций, отличная игра Бельмондо и замечательная музыка Владимира Косма сделали фильм одним из главных кассовых успехов актера.

Баловень судьбы (Itinéraire d’un enfant gaté, 1988)

В картине Клода Лелуша актер выступает в немного непривычной для себя роли. Ни погонь, ни перестрелок, ни множества драк. Бельмондо играет добившегося успеха бизнесмена Сэма Лиона, начавшего свою карьеру под куполом бродячего цирка. В раннем детстве его бросила мать, и воспитывался он в цирковой труппе. Однако после неудачного падения Сэм получает травму и вынужден вместо выступлений на трапеции заняться цирковым хозяйством. Открыв в себе талант бизнесмена, он основывает целую империю по переработке и утилизации мусора, став миллионером. После двух браков, рождения детей и удачной карьеры он теряет вкус к предпринимательству и инсценирует собственную гибель, оставив дела на своего старшего сына. Уехав в глушь тропиков, герой Бельмондо живет в гармонии с природой и самим собой, но его дочь продолжает верить в то, что он жив, а вот дела фирмы под руководством отпрыска идут из рук вон плохо. Тогда он возвращается инкогнито и берется наладить бизнес компании при помощи случайного знакомого (его играет Ришар Анконина), который устраивается в фирму на работу и во всем следует инструкциям ее бывшего патрона. Есть в картине и романтическая линия между дочерью героя и его новым протеже. Музыку к ленте написал Франсис Лей.