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    Жизнь

    Умерла актриса из сериала «Зена — королева воинов»

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    <p>Американская актриса Гэйлин Джордж</p> <div></div> - Умерла актриса из сериала «Зена — королева воинов»

    Американская актриса Гэйлин Джордж

    Актриса исполнила эпизодические роли в таких сериалах, как «Остаться в живых», «Принц из Беверли-Хиллз», «Как избежать наказания за убийство»

    Американская актриса Гэйлин Джордж скончалась в возрасте 55 лет. Об этом сообщает Mirror в четверг, 16 июля.

    Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Джордж умерла 14 июля, за день до ее 56-летия. Родственники артистки объявили о сборе средств на похороны артистки, рассказав подробности ее заболевания. По их словам, у Джордж диагностировали рак «во всем организме», включая рак легких. Диагноз стал неожиданностью для семьи, врачи сообщили, что актрисе осталось жить считанные дни.

    Джордж исполнила эпизодические роли в таких сериалах, как «Остаться в живых», «Принц из Беверли-Хиллз», «Как избежать наказания за убийство», «Парки и зоны отдыха», «Звездные врата: ЗВ-1», «Звездный путь: Вояджер», «Твин Пикс» и «Зена — королева воинов», а также снялась в фильмах «Робокоп 2» и «На гребне волны».

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