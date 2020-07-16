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    «Можно и нам такое тело?». 50-летняя Джей Ло снялась в кожаном нижнем белье (фото)

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    Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес - «Можно и нам такое тело?». 50-летняя Джей Ло снялась в кожаном нижнем белье (фото)
    Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес
    instagram.com/jlo/

    Внешний вид звезды восхитили ее фанатов

    Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес опубликовала откровенный снимок, сделанный в рамках фотосессии ее собственной коллекции обуви. Фотография опубликована в среду, 15 июля, в Instagram-аккаунте знаменитости.

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    instagram.com/jlo/

    На снимке 50-летняя актриса позирует в черном кожаном наряде, состоящем из черного комплекта нижнего белья, дутой куртки и босоножек марки DWS, совместно с которой Лопес разработала свою новую коллекцию. Ее образ также дополнили большие серьги-кольца.

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    Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

    Кроме того, тело и внешний вид Лопес восхитили ее фанатов. Отмечается, что публикация набрала больше миллиона лайков. «Богиня, которая выглядит чертовски хорошо», «Ты мой пример для подражания», «Можно и нам такое тело?», «Самая красивая женщина на земле», «Горячо!» — прокомментировали пользователи сети.

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    знаменитости певица Дженнифер Лопес
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