«Можно и нам такое тело?». 50-летняя Джей Ло снялась в кожаном нижнем белье (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес instagram.com/jlo/

Внешний вид звезды восхитили ее фанатов

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес опубликовала откровенный снимок, сделанный в рамках фотосессии ее собственной коллекции обуви. Фотография опубликована в среду, 15 июля, в Instagram-аккаунте знаменитости.

instagram.com/jlo/

На снимке 50-летняя актриса позирует в черном кожаном наряде, состоящем из черного комплекта нижнего белья, дутой куртки и босоножек марки DWS, совместно с которой Лопес разработала свою новую коллекцию. Ее образ также дополнили большие серьги-кольца.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) 9 Июл 2020 в 6:08 PDT

Кроме того, тело и внешний вид Лопес восхитили ее фанатов. Отмечается, что публикация набрала больше миллиона лайков. «Богиня, которая выглядит чертовски хорошо», «Ты мой пример для подражания», «Можно и нам такое тело?», «Самая красивая женщина на земле», «Горячо!» — прокомментировали пользователи сети.