Успешная модель променяла подиум на ферму и тысячу овец (фото)

Аманда совсем не жалеет о том, что когда-то решила стать пастушкой

Аманда Оуэн выросла в Хаддерсфилде (Великобритания) и с детства мечтала стать моделью, как ее мать. Когда ее мечта наконец-то сбылась, она разочаровалась, потому что работа моделью совсем не соответствовала ожиданиям.

Однажды девушка нашла в библиотеке книгу о горных пастухах, полную фотографий красивых пейзажей и животных. Тогда она решила, что хочет работать на свежем воздухе, а не на скользком подиуме или в душных фотостудиях, и навсегда бросила модельный бизнес.

В 21 год Аманда стала пастушкой-стажером. Как-то вечером она пришла на соседнюю ферму в поисках одного из своих баранов. Фермой в одиночку управлял 41-летний Клайв, которому сразу же понравилась высокая девушка, стоявшая на пороге его дома, пишет The Mirror.

Несмотря на серьезную разницу в возрасте, Аманда и Клайв быстро подружились и начали общаться. Оказалось, что мужчина тоже родился в семье, которая никогда не занималась сельским хозяйством, но он решил не идти по стопам родителей, а начать работать на ферме.

Со временем приятельские отношения сменились романтическими, и пара поженилась. У супругов родилось девять детей: Анна, Вайолет, Эдит, Рэйвен, Клемми, Нэнси, Рубен, Майлз и Сидни. Они с удовольствием помогают родителям на ферме, когда у них есть такая возможность.

Ранее «Скотч» сообщал, что Украина эффектно вышла в финал конкурса «Евровидение-2021».

Солистка коллектива Go_A Екатерина Павленко предстала перед зрителями в кожаном топе, длинной юбке и зеленой шубе. На сцене музыканты и хореографы в белых костюмах устроили зажигательные танцы.

В финал также попали конкурсанты из Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии