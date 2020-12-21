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    Жизнь

    В 70 выглядит на 30. Женщина отметила юбилей съемкой в купальнике (фото)

    • Розсилка
    70-летняя инстадива Бабетт Дэвис - В 70 выглядит на 30. Женщина отметила юбилей съемкой в купальнике (фото)
    70-летняя инстадива Бабетт Дэвис
    instagram.com/chefbabette/

    Фанатов Дэвис восхитил ее внешний вид, о чем они написали ей в комментариях под фотографиями

    Жительница калифорнийского города Инглвуд отпраздновала 70-летие фотосессией в купальнике и раскрыла секрет своей молодости. Об этом сообщает Daily Mail.

    Повар вегетарианской кухни и владелица ресторана Бабетт Дэвис придумала идею праздничной съемки после того, как дочь прислала ей несколько старых кадров, которые помогли ей понять, что она выглядит так же хорошо, как и 30 лет назад. «На этих снимках мне было, наверное, лет 30-40, и я поняла, что моя внешность не сильно изменилась в эстетическом плане. В этот момент я решила, что к своему 70-летию сделаю фотосессию в купальнике», — поделилась женщина.

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    В 70 выглядит на 30. Женщина отметила юбилей съемкой в купальнике (фото)
    В 70 выглядит на 30. Женщина отметила юбилей съемкой в купальнике (фото)
    В 70 выглядит на 30. Женщина отметила юбилей съемкой в купальнике (фото)
    В 70 выглядит на 30. Женщина отметила юбилей съемкой в купальнике (фото)
    В 70 выглядит на 30. Женщина отметила юбилей съемкой в купальнике (фото)
    В 70 выглядит на 30. Женщина отметила юбилей съемкой в купальнике (фото)
    instagram.com/chefbabette/

    На опубликованных фото героиня материала одета в черный купальный костюм и босоножки на каблуке. Ее образ дополнили повязка на голове, крупные золотые серьги, браслеты и кольца.

    Фанатов Дэвис восхитил ее внешний вид, о чем они написали ей в комментариях под фотографиями. «Вы мое вдохновение! Я преклоняюсь перед вами», «Ты выглядишь потрясающе! Люблю тебя!», «Ты великолепна внутри и снаружи — спасибо тебе, что поделилась и стала замечательной мотивацией для стольких людей», — высказывались они.

    Женщина объяснила, что своей молодой внешностью она обязана исключительно спорту и правильному питанию. По ее словам, каждый день она просыпается в два часа ночи, делает получасовую силовую тренировку, и к трем часам отправляется на работу в свой ресторан. Кроме того, героиня отказалась от мяса и молочных продуктов более 20 лет назад.

    Ранее «Скотч», сообщал, что новый клип режиссера Германа Ненова для спровоцировал скандал.

    Дело в том, что в новом клипе Ирины Билык на песню «Я умею любить» снялся актер Андрей Уткин, который известен ролями в американском гей-порно. В частности на это обратил внимание блогер BespaLov в своем обзоре на YouTube. 

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    Теги: знаменитости модель здоровый образ жизни здоровое питание шоу-бизнес
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