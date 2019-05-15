В Австралии хотят запретить кошкам гулять, а собакам - лаять



Розсилка ВІДПРАВИТИ

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Власти приняли к рассмотрению новый радикальный закон после волны жалоб на одичавших котов и лающих псов

Власти западной Австралии приняли к рассмотрению новый законопроект о домашних животных. В случае его принятия кошкам могут запретить разгуливать по улицам, а собакам - громко лаять. Чиновники решились на этот шаг после волны жалоб на одичавших питомцев.

Согласно статистике, каждую неделю в больницы поступают порядка 25 пациентов с жалобами на укусы домашних животных.

Владельцев собак, которые нападают на людей или животных, по текущему законодательству, ждет штраф на сумму в 10 тысяч долларов или один год тюрьмы в случае, если их питомец причинил более тяжкий вред здоровью.



