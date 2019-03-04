  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    В Букингемском дворце рассказали, как Меган Маркл будет воспитывать первенца

    • Розсилка
    Меган Маркл - В Букингемском дворце рассказали, как Меган Маркл будет воспитывать первенца
    Меган Маркл

    Пресс-секретарь опроверг появившиеся в СМИ слухи о том, что герцогиня Сассекская намерена растить ребенка, не заостряя внимания на поле ребенка

    Самые невероятные слухи и версии относительно пола будущего ребенка герцогини Сассекской появились практически сразу, как стало известно о том, что Меган Маркл ждет ребенка. Отсутствие достоверной или официально подтвержденной информации журналисты компенсируют различными комментариями своих источников. А они, эти самые комментарии, как оказалось, не всегда достоверны.

    1 з 23
    на весь екран згорнути
    В Букингемском дворце рассказали, как Меган Маркл будет воспитывать первенца
    В Букингемском дворце рассказали, как Меган Маркл будет воспитывать первенца
    В Букингемском дворце рассказали, как Меган Маркл будет воспитывать первенца
    В Букингемском дворце рассказали, как Меган Маркл будет воспитывать первенца
    В Букингемском дворце рассказали, как Меган Маркл будет воспитывать первенца
    В Букингемском дворце рассказали, как Меган Маркл будет воспитывать первенца
    В Букингемском дворце рассказали, как Меган Маркл будет воспитывать первенца
    В Букингемском дворце рассказали, как Меган Маркл будет воспитывать первенца
    В Букингемском дворце рассказали, как Меган Маркл будет воспитывать первенца
    В Букингемском дворце рассказали, как Меган Маркл будет воспитывать первенца
    В Букингемском дворце рассказали, как Меган Маркл будет воспитывать первенца
    В Букингемском дворце рассказали, как Меган Маркл будет воспитывать первенца
    В Букингемском дворце рассказали, как Меган Маркл будет воспитывать первенца
    В Букингемском дворце рассказали, как Меган Маркл будет воспитывать первенца
    В Букингемском дворце рассказали, как Меган Маркл будет воспитывать первенца
    В Букингемском дворце рассказали, как Меган Маркл будет воспитывать первенца
    В Букингемском дворце рассказали, как Меган Маркл будет воспитывать первенца
    В Букингемском дворце рассказали, как Меган Маркл будет воспитывать первенца
    В Букингемском дворце рассказали, как Меган Маркл будет воспитывать первенца
    В Букингемском дворце рассказали, как Меган Маркл будет воспитывать первенца
    В Букингемском дворце рассказали, как Меган Маркл будет воспитывать первенца
    В Букингемском дворце рассказали, как Меган Маркл будет воспитывать первенца

    Так, пресс-секретарь Букингемского дворца был вынужден выступить с официальным заявлением после публикации в издании Vanity Fair статьи, в которой утверждалось, что супруга принца Гарри намерена воспитывать своего малыша в гендерно-нейтральном стиле. Другими словами, не заостряя внимание ребенка на его поле, пишет издание «7days».

    «Это - чистейший вымысел», - отмечается в официальном заявлении.

     

    дети Меган Маркл Принц Гарри
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ