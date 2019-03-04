В Букингемском дворце рассказали, как Меган Маркл будет воспитывать первенца



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Меган Маркл

Пресс-секретарь опроверг появившиеся в СМИ слухи о том, что герцогиня Сассекская намерена растить ребенка, не заостряя внимания на поле ребенка

Самые невероятные слухи и версии относительно пола будущего ребенка герцогини Сассекской появились практически сразу, как стало известно о том, что Меган Маркл ждет ребенка. Отсутствие достоверной или официально подтвержденной информации журналисты компенсируют различными комментариями своих источников. А они, эти самые комментарии, как оказалось, не всегда достоверны.

Так, пресс-секретарь Букингемского дворца был вынужден выступить с официальным заявлением после публикации в издании Vanity Fair статьи, в которой утверждалось, что супруга принца Гарри намерена воспитывать своего малыша в гендерно-нейтральном стиле. Другими словами, не заостряя внимание ребенка на его поле, пишет издание «7days».

«Это - чистейший вымысел», - отмечается в официальном заявлении.