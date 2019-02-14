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    Жизнь

    В честь 14 февраля в США предлагают «скормить бывших медведям»

    • Розсилка
    В честь 14 февраля в США предлагают «скормить бывших медведям»

    Из-за слишком большого количества желающих, опция временно недоступна на сайте

    В честь Дня святого Валентина реабилитационный центр для диких животных в США Wildlife Images придумал множество акций. Одна из них - «скормить бывших бурым медведям», сообщает издание The Babel

    Желающим принять участие в акции предлагают заплатить $ 20 (540 грн) взноса, за которые вы получаете возможность прицепить к лосося имя бывшего партнера, и понаблюдать за тем, как два бурых медведей Яку и Коди с удовольствием его съедят.

    «Вы попались на крючок того, кто разбил вам сердце? Яку и Коди с удовольствием помогут вам отомстить! В обмен на пожертвование в размере $20 имя вашего бывшем будет приклеено на лосося и подано на ужин. Для этой акции количество лососей ограничено, поэтому не упустите свой шанс!» – говорится на сайте. Также в центре обещают выдать сертификат и фото медведей, которые поедают рыбу.

    За несколько дней желающих принять участие в акции собралось очень много, и теперь эта опция временно недоступна на сайте.

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    США новости акции
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