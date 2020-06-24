В Испании реставратор случайно испортил картину. Ее прозвали «картофельной Мадонной»



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Эксперты требуют ввести законодательное регулирование реставрационных работ

Частный коллекционер произведений искусства в Валенсии обратился к реставратору мебели, чтобы тот за €1200 почистил копию картины «Непорочное зачатие» испанского художника эпохи барокко Бартоломе Эстебана Мурильо. Об этом сообщает The Guardian.

Однако результат получился не таким, каким планировался, и лицо Девы Марии стало неузнаваемым, несмотря на две попытки восстановить его в первоначальном виде. Издание The Cut назвало картину «картофельной Мадонной».

«Оригинал — слева. Две попытки восстановить полотно — справа».

Этот случай стали сравнивать с другим печально известным результатом реставрации, который восемь лет назад прозвали «пушистым Иисусом». Прихожанка храма в городе Борха (тоже Испания) в течение двух лет работала над реставрацией фрески Элиаса Гарсиа Мартинеса. Результат ее работы ниже:

Кроме того, в СМИ и соцсетях вспомнили неудачную реставрацию статуи Святого Георгия и дракона XVI века на севере Испании.

После очередной испорченной работы эксперты призвали на законодательном уровне ввести регулирование реставрационных работ произведений искусства. Сейчас реставрацией может заниматься любой, даже если у него нет необходимых навыков.

«Вы можете себе представить, чтобы кому-то позволили оперировать других людей? Или кому-то разрешили продавать лекарства без лицензии фармацевта? Или кому-то, кто не является архитектором, разрешили бы возводить здание?» — заявил бывший президент испанской Профессиональной ассоциации реставраторов и консерваторов Фернандо Каррера.