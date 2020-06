Бах и Бейонсе. Названа самая популярная музыка для секса



По мнению экспертов, музыка Иоганна Себастьян Бах способствует самоудовлетворению

Британский бельевой бренд проанализировал плей-листы пользователей на стриминг-сервисе Spotify и составил топ артистов, музыку которых люди охотнее всего включают во время занятий любовью. Лидером самого горячего рейтинга года стал The Weeknd, а единственными певицами в списке — Рианна и Бейонсе.

Топ-10 артистов, чьи песни включают во время секса:

1. The Weeknd

2. Trey Songz

3. Usher

4. Drake

5. Jeremih

6. Rihanna

7. Beyonce

8. Miguel

9. Two Feet

10. PARTYNEXTDOOR

При этом самой соблазнительной песней названа All The Time певца Jeremih, а песня Рианны Sex With Me стала второй по частоте прослушиваний во время мастурбации, уступив только треку I Touch Myself от Divinyls.

Топ-10 песен для мастурбации:

1. I Touch Myself — Divinyls

2. Sex With Me — Rihanna

3. Love Myself — Hailee Steinfeld

4. Call Out My Name — The Weeknd и Often — The Weeknd

5. SLOW DANCING IN THE DARK — Joji

6. Get You (feat. Kali Uchis) — Daniel Caesar

7. Earned It — The Weeknd

8. Take on Me — A-HA и Everybody Wants To Rule The World — Tears For Fears

9. Under the Bridge — Red Hot Chili Peppers

10. Feeling Myself — Nicki Minaj

Однако самая любопытная деталь состоит в том, что на пятой строчке среди артистов, создающих нужный настрой для самоудовлетворения, расположился Иоганн Себастьян Бах, попав в компанию Ланы Дель Рей, Канье Уэста, Дрейка и Post Malone.

Топ-10 артистов, настраивающих на самоудовлетворение:

1. The Weeknd

2. Divinyls

3. Post Malone

4. Red Hot Chili Peppers

5. Johann Sebastian Bach

6. Drake

7. Kanye West

8. Rihanna

9. Lana Del Rey

10. Green Day