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    Жизнь

    Искусство в массы. Киевская опера спела на столичном Житнем рынке (видео)

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    Искусство в массы. Киевская опера спела на столичном Житнем рынке (видео)

    Идея проекта заключается в привлечении внимания к проблемам культурной сферы в условиях карантина

    Киевская опера (Киевский муниципальный театр оперы и балета для детей и юношества) презентовала новый проект «Если ты не идешь в театр - театр приходит к тебе». 22 июня на официальных страницах Киевской оперы состоялась премьера видеоролика, снятого на столичном Житнем рынке.

    Идея проекта заключается в привлечении внимания к проблемам культурной сферы в условиях карантина, вызванных пандемией Covid-19. Ролик демонстрирует, что «духовное питание» не менее важно, чем питание физическое и призывает зрителей приходить в театры (конечно же, как только появится такая возможность).

    Артисты исполнили фрагмент из оперы Г. Доницетти «Viva la mamma» в непривычной для такого жанра локации - на Житнем рынке. Специально для проекта была создана современная аранжировка музыки Г. Доницетти, а также изменен текст с целью актуализации действия к современным реалиям.

    «Оперу принято считать элитарным видом искусства, но мы с этим не согласны. Наш проект демонстрирует не только доступность оперы как жанра, но и ее необходимость широкой аудитории. Оперный театр может быть современным, прогрессивным и интересным», - говорит автор идеи проекту, директор-художественный руководитель Киевской оперы Петр Качанов.

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    Искусство в массы. Киевская опера спела на столичном Житнем рынке (видео)
    Искусство в массы. Киевская опера спела на столичном Житнем рынке (видео)
    Искусство в массы. Киевская опера спела на столичном Житнем рынке (видео)
    Искусство в массы. Киевская опера спела на столичном Житнем рынке (видео)
    Искусство в массы. Киевская опера спела на столичном Житнем рынке (видео)
    Искусство в массы. Киевская опера спела на столичном Житнем рынке (видео)
    Искусство в массы. Киевская опера спела на столичном Житнем рынке (видео)

    Премьера видеоролика продолжила серию событий, которые театр предлагал зрителям во время карантина. Уже 27 июня с девизом «Карантин обязательно закончится. Все будет хорошо! «Киевская опера закроет 38 театральный сезон концертной программой со своего балкона. Такой альтернативный формат удачно зарекомендовал себя во время приветствия киевлян с Днем города.

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