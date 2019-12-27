В Канаде из фильма «Один дома - 2» вырезали Дональда Трампа



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Трамп предположил, что причиной стали его не самые теплые отношения с Джастином Трюдо

«Фильм уже не будет прежним (шутка!)», - написал президент США

Канадский телеканал CBC показал в эфире культовую рождественскую комедию «Один дома - 2», вырезав эпизод с появлением нынешнего президента США Дональда Трампа. На это обратили внимание несколько СМИ, предположив, что это связано с не очень хорошими отношениями Трампа и канадского премьер-министра Джастина Трюдо.

На новость отреагировал сам Дональд Трамп. В своем твиттере он написал: «Фильм уже не будет прежним (шутка!)».

Также американский лидер предположил, что Джастину Трюдо просто не нравится, что Трамп заставляет его платить за членство НАТО и по торговой сделке.

Позже сам телеканал CBC подтвердил информацию, что эпизод с участием Дональда Трампа действительно удалили. Представитель CBC Чак Томпсон пояснил, что это произошло еще пять лет назад, то есть до того, как Трамп стал президентом. Сцена с Дональдом Трампом и некоторые другие были вырезаны, поскольку не имели прямого отношения к сюжету.