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    Жизнь

    В Канаде из фильма «Один дома - 2» вырезали Дональда Трампа

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    <p>Трамп предположил, что причиной стали его не самые теплые отношения с Джастином Трюдо</p> <div></div> - В Канаде из фильма «Один дома - 2» вырезали Дональда Трампа

    Трамп предположил, что причиной стали его не самые теплые отношения с Джастином Трюдо

    «Фильм уже не будет прежним (шутка!)», - написал президент США

    Канадский телеканал CBC показал в эфире культовую рождественскую комедию «Один дома - 2», вырезав эпизод с появлением нынешнего президента США Дональда Трампа. На это обратили внимание несколько СМИ, предположив, что это связано с не очень хорошими отношениями Трампа и канадского премьер-министра Джастина Трюдо.

    На новость отреагировал сам Дональд Трамп. В своем твиттере он написал: «Фильм уже не будет прежним (шутка!)».

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    Также американский лидер предположил, что Джастину Трюдо просто не нравится, что Трамп заставляет его платить за членство НАТО и по торговой сделке.

    Позже сам телеканал CBC подтвердил информацию, что эпизод с участием Дональда Трампа действительно удалили. Представитель CBC Чак Томпсон пояснил, что это произошло еще пять лет назад, то есть до того, как Трамп стал президентом. Сцена с Дональдом Трампом и некоторые другие были вырезаны, поскольку не имели прямого отношения к сюжету.

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