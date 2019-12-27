Британский почтальон умер от усталости, доставляя рождественские письма и подарки



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Коллеги Краша вспоминают, что он никогда не отказывался от переработок, и это было его проблемой

В течение нескольких недель почтальону приходилось работать сверхурочно

В британском графстве Эссекс от усталости скончался 42-летний почтальон Пол Краш, которому перед Рождеством приходилось работать по 12 часов в сутки, сообщает Daily Star.

Краш работал водителем в почтовой компании. Перед Рождеством количество посылок и писем, которые ему приходилось доставлять каждый день, увеличилось со 100 до 240.

В течение нескольких недель почтальону приходилось работать сверхурочно. В среду, 18 декабря, он вернулся с 12-часовой смены на склад и пожаловался коллегам на плохое самочувствие. В течение часа он скончался от сердечного приступа.