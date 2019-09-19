В Киеве стартует Kyiv Music Fest-2019



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На две недели Киев станет центром громких музыкальных событий и премьер в Украине

С 27 сентября по 7 октября в Киеве будет проходить 30-й юбилейный Kyiv Music Fest-2019. В рамках масштабного фестиваля запланировано более 30 разноплановых концертов в исполнении 700 музыкантов, встречи с композиторами, исполнителями и всемирно известным кинорежиссером.

Организаторы отмечают, что программа Kyiv Music Fest представляет преемственность и единство украинской музыки, где встречаются композиторы разных поколений и эпох. Без преувеличений: разница между самым возрастным и самым молодым композиторам, чьи произведения указанны в программе, достигает 60 лет.

На фестивале состоятся долгожданные премьеры главных украинских композиторов. На концерте-открытии Валентин Сильвестров представит 9-ю симфонию, Леонид Грабовский - «Credo» для струнных, медных и ударных, а художественный руководитель КМФ Мирослав Скорик представит киевскую премьеру своего Концерта для скрипки № 10.

С сплошных премьер состоит и концерт 30 сентября. В этот день в Доме звукозаписи Украинского радио прозвучат симфонические произведения Сергея Пилютикова, Золтана Алмаши, Святослава Крутикова, Кармеллы Цепколенко, Александра Костина.

Международный День музыки 1 октября запомнится тремя акциями-диалогами: творческой встречей и мастер-класса Украина-Италия (скрипач и дирижер Федерико Гульельмо), концертами Украина-Польша, Украина-Австрия. Так, рядом с произведениями Миколая Гурецкого и Марцеля Хижинского прозвучат Игорь Щербаков и Владимир Рунчак, тогда как австрийцам Рихарду Штраусу и Францу Шуберту составят компанию Юрий Шевченко, Иван Небесный и другие украинские композиторы.

Нынешним специальным гостем КМФ станет Кшиштоф Занусси. В воскресенье 29-го сентября состоится показ фрагментов из кинофильмов режиссера о польских композиторов Витольда Лютославского, Кшиштофа Пендерецкого и Киляра, после чего лауреат Венецианского и Каннского кинофестивалей представлять киномузыку Киляра.

Традиционно, на КМФ представлен широкий спектр украинской хоровой музыки и произведений для народных инструментов.

Ультрасовременные музыкальные тенденции представит Sed Contra Ensemble. 6 октября главные специалисты по интерпретации современной академической музыки исполнят произведения Паскаля Дюсапена, Леонида Грабовского, Бернхарда Ланга, Анны Корсун и Йорана Стрьомберга.

Важное мероприятие, которое ярко представляет преемственность украинской музыкальной культуры, как лейтмотив фестиваля, является Всеукраинская открытая конференция «Искусство без границ: путь к науке». Итогом масштабного фестиваля станет концерт-закрытие. Музыка Артемия Веделя, Леси Дычко, Евгения Станковича, Ивана Тараненко, Станислава Круповича представляет не только хронологический континуум, но и свидетельствует об основных парадигмальных этапах композиторского мышления: от хоровых произведений (Ведель), через зрелые образцы украинского симфонизма (Дычко, Станкович), к музыке , что созвучна нынешним нормам существования современного человека и одновременно пытается остаться в пределах ординарности ( «Maсhinae Coelestes» Круповича для сопрано, хора, оркестра и компьютеров).