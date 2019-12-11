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    Жизнь

    В Лас-Вегасе летают голуби в ковбойских шляпках (фото)

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    Жителей Лас-Вегаса попросили сообщать о голубях в шляпках - В Лас-Вегасе летают голуби в ковбойских шляпках (фото)
    Жителей Лас-Вегаса попросили сообщать о голубях в шляпках

    Служба защиты голубей «Lofty Hopes» обеспокоена происходящим

    Жители Лас-Вегасазаметили в городе голубей с ковбойскими шляпками на голове. Зоозащитники избавляют птиц от них, считая, что головные уборы могут привлечь хищников и помешать птицам летать, сообщает Fox News.

    Голубей-ковбоев заснял житель Лас-Вегаса Роберт Ли. Он в шутку связал это с появлением в городе роде.

    Работница службы защиты голубей «Lofty Hopes» Марайя Хеллман обеспокоена происходящим. По её словам, впервые увидев голубей в шляпке, она сначала умилилась, но вскоре попыталась понять, как шляпки держатся на головах у птиц.

    «Они их приклеили? И зачем? Аксессуар может привлечь хищников или помешать птицам летать, – считает Хеллман.

     

    США новости животные
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