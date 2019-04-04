В Париже уйдет с молотка револьвер, которым подстрелил себя Винсент Ван Гог



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: AuctionArt/Drouot

За исторический артефакт ожидают получить до $70 тысяч

В Париже пройдет аукцион, одним из лотов которого станет револьвер - как предполагают, именно с его помощью Винсент Ван Гог убил себя. Пистолет описывают как «самое известное оружие в истории искусства», а его потенциальная стоимость составляет от $45 тысяч до почти $70 тысяч.

Револьвер был найден в 1965 году фермером на поле неподалеку от местечка Овер-сюр-Уаз во Франции, в котором Винсент Ван Гог провел последние месяцы жизни. 27 июля 1890 года 37-летний художник пошел в поле, где часто работал над своими картинами, и выстрелил себе в живот.

Через некоторое время, несмотря на рану, он смог добраться до отеля, в котором проживал, и его осмотрел доктор. На следующее же утро была отправлена телеграмма брату Ван Гога Тео, который сразу приехал и провел с художником последние часы его жизни.

Джерело: Bird In Flight