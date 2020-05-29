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    Жизнь

    В подвале заброшенного особняка владельцы неожиданно обнаружили тайный город (фото)

    • Розсилка
    В подвале заброшенного особняка владельцы неожиданно обнаружили тайный город (фото)

    Городок в подвале напоминает экспозицию музея науки в Чикаго

    Красиво жить не запретишь, и в этом легко можно убедиться, если посмотреть на слишком роскошные особняки, которые выставлены на продажу. На один такой дом обратила внимание пользовательница Твиттера с ником «Filthiest Poster Alive». Дом ей показал друг, стоит он 4,5 миллиона долларов, и это даже не один дом, а целое поместье, в подвале которого спрятана тайна.

    В главном трёхэтажном доме 7 спален и 8 ванных комнат, в гостевом — 2 спальни, 1 ванная и кухня, а есть ещё домик у бассейна, в котором тоже есть ванная и кухня. Ну и конечно же подвал, но интригу мы припасём на потом

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    В подвале заброшенного особняка владельцы неожиданно обнаружили тайный город (фото)
    В подвале заброшенного особняка владельцы неожиданно обнаружили тайный город (фото)
    В подвале заброшенного особняка владельцы неожиданно обнаружили тайный город (фото)
    В подвале заброшенного особняка владельцы неожиданно обнаружили тайный город (фото)
    В подвале заброшенного особняка владельцы неожиданно обнаружили тайный город (фото)
    В подвале заброшенного особняка владельцы неожиданно обнаружили тайный город (фото)
    В подвале заброшенного особняка владельцы неожиданно обнаружили тайный город (фото)

    А в подвале дома имитация города.  Почта и кинотеатр, где можно посмотреть «Мэри Поппинс» или «Экзорциста»

    Зачем нужен город в подвале? Почему? Неизвестно. Комментируя оригинальный твит, пользователи отмечали, что городок в подвале напоминает им экспозицию музея науки в Чикаго, а ещё их удивляло сочетание фильмов в кинотеатре. Ну и конечно, это идеальный выход во времена карантина!

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    кинотеатр дом
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