В подвале заброшенного особняка владельцы неожиданно обнаружили тайный город (фото)



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Городок в подвале напоминает экспозицию музея науки в Чикаго

Красиво жить не запретишь, и в этом легко можно убедиться, если посмотреть на слишком роскошные особняки, которые выставлены на продажу. На один такой дом обратила внимание пользовательница Твиттера с ником «Filthiest Poster Alive». Дом ей показал друг, стоит он 4,5 миллиона долларов, и это даже не один дом, а целое поместье, в подвале которого спрятана тайна.

В главном трёхэтажном доме 7 спален и 8 ванных комнат, в гостевом — 2 спальни, 1 ванная и кухня, а есть ещё домик у бассейна, в котором тоже есть ванная и кухня. Ну и конечно же подвал, но интригу мы припасём на потом

А в подвале дома имитация города. Почта и кинотеатр, где можно посмотреть «Мэри Поппинс» или «Экзорциста»

Зачем нужен город в подвале? Почему? Неизвестно. Комментируя оригинальный твит, пользователи отмечали, что городок в подвале напоминает им экспозицию музея науки в Чикаго, а ещё их удивляло сочетание фильмов в кинотеатре. Ну и конечно, это идеальный выход во времена карантина!