В России сериал «Слуга народа» продержалcя в эфире только один вечер



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Телеканал ТНТ 11 декабря впервые на российском телевидении начал показ сериала «Слуга народа». В этот же день его прикрыли

Российский федеральный телеканал передумал крутить сериал «Слуга народа» с Зеленским

Российский телеканал ТНТ убрал из телеэфира украинский сериал «Слуга народа», главную роль в котором исполнил действующий президент Украины Владимир Зеленский. Первые три серии были показаны в эфире ТНТ в среду, 11 декабря.

Ранее в телепрограмме было отмечено, что продолжение сериала будет выходить в эфире канала с 19:00 до 20:30 12 и 13 декабря. Представитель ТНТ заявил «Ведомостям», что канал изначально не собирался показывать более трех первых серий «Слуги народа» в эфире.

«Полностью первый сезон изначально предназначался для показа только на платформе Premier», - утверждает он. Анонс ТНТ о ежедневном показ «Слуги народа» в эфире представитель канала назвал «маркетинговым ходом по повышению узнаваемости платформы». Он не ответил на вопрос, почему ТНТ решил показать весь сезон «Слуги народа» только в интернете, тем более что сериал с мая доступен в онлайн-кинотеатре «КиноПоиск», принадлежащий российскому «Яндекса».