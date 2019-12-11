Владимир Путин не смотрел и не собирается смотреть сериал «Слуга народа»



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Телеканал ТНТ 11 декабря впервые на российском телевидении начнет показ сериала «Слуга народа»

Президент России Владимир Путин не смотрел и не собирается смотреть сериал Слуга народа, в главной роли в котором снялся нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.

«Он не смотрит сериалы, поэтому я убежден, что он не смотрел, и убежден, что смотреть не будет, ибо времени у него нет», — сказал Песков.

Песков признался, что даже не знал о планах российского телеканала показать украинский сериал.

«ТНТ — это частный канал, никак не государственный, и для того, чтобы показывать какой-то сериал, никакого разрешения у Кремля получать не нужно», — отметил пресс-секретарь президента РФ.

По его словам, «тут главное — приобрести сериал, соблюдать все авторские права».

Сериал Слуга народа с Владимиром Зеленским в главной роли сняла студия Квартал 95. Там он играл простого учителя, который стал президентом. Сериал транслировали на телеканале 1+1 с 2015 года. Первый сезон также купил стриминговый сервис Netflix.