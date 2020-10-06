В России звезда «Холостяка» насмерть сбила человека



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Звезда российского «Холостяка» Виктория Короткова instagram.com/korotkova_viktoriya/

По данным издания, автомобиль, которым управляла звезда шоу, принадлежит ее предполагаемому возлюбленному

Звезда российского «Холостяка» Виктория Короткова сбила насмерть человека в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале Super.ru.

В понедельник, 5 октября, около 23:00 Короткова попала в ДТП на Кутузовском проспекте. Пешеход переходил дорогу в неположенном месте.

По данным издания, автомобиль, которым управляла звезда шоу, принадлежит ее предполагаемому возлюбленному Рагиму Шамшилову.

Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.



Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает